Ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΔ μετά την είδηση ότι ο Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την αποστολή της σχετικής επιστολής από τον πρόεδρο της ΚΟ, Νίκο Παππά, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πειραιώς:

«Δεν θέλαμε να ασχοληθούμε άλλο με την παρωδία του σίριαλ Πολάκη που έχει μονοπωλήσει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Είχαμε μιλήσει άλλωστε για τη μισή διαγραφή του που ξεχείλιζε από υποκρισία. Όμως, η σημερινή «επιστροφή» του κ. Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε κάθε όριο και δεν μπορούμε να την αφήσουμε ασχολίαστη.

Είναι πλέον προφανές ότι ο κ. Πολάκης είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματός του και ταυτόχρονα λυπηρό ότι οι ιδέες και το ύφος του εξακολουθούν να αποτελούν την κεντρική γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας.

Καλωσορίζουμε τον κ. Πολάκη στο σπίτι του πολακισμού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.