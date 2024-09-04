Θεοδωρικάκος: «Ενισχύουμε την έρευνα για να συνδεθεί με την εφαρμοσμένη οικονομία»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 162η Συνεδρίαση της Συνόδου των Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συμμετείχε στη Συνεδρίαση και ανέφερε τα εξής:

«Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των νέων μου καθηκόντων ως Υπουργός Ανάπτυξης μίλησα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου το οποίο έχει ανάγκη η πατρίδα μας ώστε να γίνει ακόμα πιο ελκυστική σε επενδύσεις, πιο ανταγωνιστική και δημιουργική, πιο ανθεκτική στις διεθνείς προκλήσεις και πιο ασφαλής.

Κεντρική πολιτική μας προτεραιότητα είναι η δημιουργία νέων, ποιοτικών και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ώστε κανένας πολίτης να μην αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον μακριά από την Ελλάδα. Η ανεργία έχει μειωθεί από το 17% στο 9,5% τα τελευταία πέντε χρόνια. Θέλουμε οι νέοι και οι νέες μας, τα λαμπρά μυαλά της χώρας μας και το άρτιο επιστημονικό μας προσωπικό να μπορούν να μείνουν και να υλοποιήσουν εδώ το όραμά τους, να δημιουργήσουν εδώ την οικογένειά τους. Επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης και μετατρέπουμε το brain drain σε brain gain.

Στο πρόγραμμα «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, υποβλήθηκαν 427 προτάσεις από 565 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 237,3 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας εποπτεύει έντεκα ερευνητικούς φορείς, εκ των οποίων οι εννέα είναι ερευνητικά κέντρα και οι δύο ερευνητικά ινστιτούτα, με το προσωπικό για το 2024 να φτάνει τους 1.900 εργαζόμενους. Έχει ακόμα υπό την εποπτεία της τρεις τεχνολογικούς φορείς, όπως επίσης το Elevate Greece και το ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ.

Μέχρι στιγμής - μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης - έχουν δοθεί 114 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των ερευνητικών κέντρων, αλλά και για την ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Η έρευνα και η καινοτομία έχουν ζωτική σημασία για την ελληνική οικονομία, καθώς μέσα από τη σύνδεση με την πραγματική οικονομία μπορούν να

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την προσαρμοστικότητα της χώρας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Αποτελούν κεντρικό πυλώνα και για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, προϊόντα και διαδικασίες μπορούν να διαφοροποιηθούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Αυτό τις καθιστά πιο ανθεκτικές και επιτυχημένες στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Προωθούν την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμων τομέων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτές οι βιομηχανίες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ και να προσφέρουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Βοηθούν στην ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών και της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων, το Κράτος μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα και να μειώσει τη γραφειοκρατία, καθιστώντας την οικονομία πιο λειτουργική.

Λειτουργούν ως μαγνήτης για ξένες επενδύσεις. Εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και επενδυτές προτιμούν χώρες που προωθούν την καινοτομία και προσφέρουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα σήμερα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον χάρτη της καινοτομίας ακόμα και έξω από τα στενά όρια της πατρίδας μας. Για περισσότερη ασφάλεια, ευημερία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Για ένα καλύτερο μέλλον».

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ζωή Ράπτη, η οποία τόνισε: «Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας και τη σύνδεσή της με την αγορά και την επιχειρηματικότητα. Αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για την ενίσχυση των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων. Η Έρευνα και η Καινοτομία είναι βασικός πυλώνας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας κι τα ερευνητικά μας κέντρα έχουν κομβικό ρόλο σε αυτό. Από σήμερα εγκαινιάζουμε επίσημα έναν διάλογο, που ανεπίσημα έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ο διάλογος με την Πολιτεία είναι μια αυτονόητη προϋπόθεση προκειμένου να πετύχουμε απτά αποτελέσματα στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας».

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Τάσος Γαϊτάνης, δήλωσε ότι:

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα θέματα της έρευνας και της καινοτομίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι στην πρώτη γραμμή. Ως χώρα, έχουμε κάνει ουσιαστικά βήματα προόδου αλλά έχουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Με τους Προέδρους των ερευνητικών μας κέντρων έχουμε ξεκινήσει μια εντατική

συνεργασία για να δώσουμε λύσεις σε όλα τα ζητήματα. Σκοπός μας, να πάμε τη χώρα μας ακόμη πιο μπροστά, προς όφελος τόσο της επιστημονικής κοινότητας, όσο και της κοινωνίας μας».

