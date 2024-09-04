Ποιος (δεν) θέλει να συνεργαστεί με τη Σάρα Βάγκενκνεχτ;

Ποιος θέλει ή... δεν θέλει να συνεργαστεί στη Θουριγγία και τη Σαξονία μετά τις κρατιδιακές εκλογές της Κυριακής με το τρίτο κόμμα-ρυθμιστή, τη νέα Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW); Οι Χριστιανοδημοκράτες, πρώτοι στη Σαξονία και δεύτεροι στη Θουριγγία, θα πρέπει να δώσουν απάντηση μπροστά στον κίνδυνο ακυβερνησίας και οι επιλογές που έχουν για να βγουν τα κοινοβουλευτικά μαθηματικά διέρχονται καιμέσα από την αριστερή -κατά άλλους ακροαριστερή- Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ.



Ήδη τη βραδιά των εκλογών η Συμμαχία Βάγκενκνεχτ εκδήλωσε ανοιχτά τη θετική διάθεσή της να συνομιλήσει με τους Χριστιανοδημοκράτες για σχηματισμό κυβέρνησης και αποκλεισμό έτσι ντε φάκτο της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερμανία από την εξουσία.



Τα «στρατόπεδα» των Χριστιανοδημοκρατών στα δύο κρατίδια έδειξαν επίσης τις τελευταίες μέρες ετοιμότητα, τουλάχιστον για έναν πρώτο διάλογο: Στη Θουριγγία τόσο με τη Συμμαχία Βάγκενκνεχτ όσο και με τους Σοσιαλδημοκράτες. Στη Σαξονία, από αριθμητική άποψη, θα ήταν εφικτή η επίτευξη πλειοψηφίας Χριστιανοδημοκρατών με τη Συμμαχία Βάγκενκνεχτ και τους Σοσιαλδημοκράτες ή τους Πρασίνους.

Διφορούμενο μήνυμα Μερτς

Η Σάρα Βάγκενκνεχτ, η οποία βρίσκεται πίσω από τις διαβουλεύσεις και στα δύο κρατίδια μιας και πήρε πάνω της τον προεκλογικό αγώνα, έθεσε ήδη προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του κόμματός της ακόμη και σε τοπικές κυβερνήσεις. Προϋποθέσεις όμως που άπτονται της ομοσπονδιακής πολιτικής: την αλλαγή της στάσης της Γερμανίας στο Ουκρανικό και την αλλαγή στο νέο δόγμα της γερμανικής πολιτικής ασφαλείας που ενδεχομένως να φέρει σύντομα αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε γερμανικά εδάφη.



Ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την Τρίτη ανοιχτά επιφυλάξεις για μια μελλοντική συμμαχία με τη Συμμαχία Βάγκενκνεχτ σε ομοσπονδιακό επίπεδο εξαιτίας των θέσεών της. Ωστόσο, από εκεί και πέρα άφησε ελεύθερο το πεδίο δράσης για τους δύο Χριστιανοδημοκράτες πολιτικούς, Μάριο Φογκτ στη Θουριγγία και Μίχαελ Κρέτσμερ στη Σαξονία για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Συμμαχία Βάγκενκνεχτ σε επίπεδο κρατιδίων.

Hχηρή αντίδραση «ομάδας των 40»

Την ίδια ώρα, 40 στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών στρέφονται ανοιχτά κατά της όποιας συνεργασίας με τη Σάρα Βάγκενκνεχτ και δηλώνουν ότι οι θέσεις της έρχονται σε αντίθεση με όλα όσα έχουν στηρίξει τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας: τους στενούς δεσμούς με τη Δύση αλλά και την πρόσληψη της ΕΕ και της ένταξης στο ΝΑΤΟ ως του σπουδαιότερου ειρηνευτικού εγχειρήματος στην ιστορία. Αυτά αναφέρει στην Tagesspiegel χαρακτηριστικά ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός Φρανκ Ζάρφελντ, ο οποίος συνυπογράφει τις θέσεις της «ομάδας των 40».



Στην ίδια ομάδα, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, συμμετέχει και ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, ο οποίος ανέφερε: «Η BSW θέλει να υπονομεύσει το δημοκρατικό κέντρο, συμπεριλαμβανομένης και της Χριστιανικής Ένωσης. Αποσκοπεί στην υπονόμευση βασικών αξιών και γι' αυτό θα πρέπει να αποκλειστεί μια συνεργασία μαζί της».



Και ο ευρωβουλετής των Χριστιανοδημοκρατών Ντένις Ράντκε ανέφερε ότι τόσο η BSW όσο και η AfD θέλουν στην πραγματικότητα να καταστρέψουν τη Χριστιανική Ένωση, γιατί είναι «το τελευταίο προπύργιο του πολιτικού κέντρου». Μάλιστα προειδοποίησε ότι εάν συνεργαστούν με τη Σάρα Βάγκενκνεχτ, οι Χριστιανοδημοκράτες «θα οδηγούνταν προς την άβυσσο».

