«Στον αέρα» βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών στήριξης της υποψηφιότητας του Χάρη Δούκα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. «Γίνε μέρος της αλλαγής» είναι το σύνθημα του κ. Δούκα.

Η δήλωση του Χάρη Δούκα

"Τώρα είναι η ώρα της μεγάλης υπέρβασης. Το ΠΑΣΟΚ να γίνει η μεγάλη δύναμη των ανατροπών και της νέας Αλλαγής. Προσηλωμένοι στις αξίες της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης, της Κοινωνικής Ισότητας,



Σε αυτό τον δρόμο σας καλώ να συναντηθούμε, όλοι οι προοδευτικοί πολίτες. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να γίνουμε μέρος της αλλαγής.



Είναι στο χέρι μας. Ν’ αλλάξουμε εμείς, ν’ αλλάξουμε τη χώρα.



Σ΄ αυτό το κάλεσμα να μη μείνει κανένας πίσω.



Στηρίξτε την υποψηφιότητά μου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.



Και όλοι μαζί να στηρίξουμε την ελπίδα για ένα πιο φωτεινό αύριο, στην Ελλάδα της Δημιουργίας, της Καινοτομίας, της Κοινωνικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης.

Πάμε μαζί!"



Πηγή: skai.gr

