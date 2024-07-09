Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνέχισε τις επαφές του με κοινωνικούς φορείς. Νωρίτερα το μεσημέρι συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

«Ο τομέας του τουρισμού έχει αναπτυχθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Τα άμεσα έσοδα ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της χώρας μας. Έρχονται κάθε χρόνο πάνω από 32 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα και, παρόλα αυτά, βλέπουμε φαινόμενα όπως ελλείψεις άνω των 80.000 σε προσωπικό, γεγονός που αποκαλύπτει ότι χιλιάδες Έλληνες που θα μπορούσαν να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα, δεν τον επιλέγουν λόγω συνθηκών εργασίας και προοπτικής. Για αυτό, λοιπόν, θεωρούμε ότι οι συλλογικές συμβάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπως και οι έλεγχοι στην αγορά για να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις του. Επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας από τους 6 στους 9 μήνες για τις εποχικά εργαζόμενες μητέρες και την επαναφορά της χρονικής ισχύος του επιδόματος ανεργίας στους πέντε μήνες.

Όπως είπε, «επιδιώκουμε όταν ένας κλάδος της οικονομίας πάει πολύ καλά, τα οφέλη να διαχέονται στην κοινωνία και κυρίως στους εργαζομένους, ώστε και οι επιχειρήσεις να ευημερούν, αλλά να ευημερεί και η κοινωνία».

Πρόσθεσε πως τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία δείχνουν πως αντί να συγκλίνουν τα κέρδη με τους μισθούς όπως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, υπάρχει πλήρης απόκλιση. «Είμαστε τρίτοι σε κέρδη επιχειρήσεων στην Ευρώπη των 27 και προτελευταίοι, -26οι και καταϊδρωμένοι-, σε μισθούς. Αυτό πρέπει να αλλάξει, ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία, κάτι που θα πρέπει να γίνει με κανόνες βιωσιμότητας και σεβασμού στο περιβάλλον, διότι ο υπερτουρισμός μπορεί να μας κάνει ξένους στην πατρίδα μας. Δεν λέω να μπούμε εμπόδιο στο επιχειρείν, αλλά να μπουν κανόνες για ένα βιώσιμο επιχειρείν για την ελληνική κοινωνία» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ, Γιώργος Χότζογλου, υπογράμμισε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν πλέον ξεπεράσει σε κλίνες τα ξενοδοχεία.

«Η κατάσταση στον κλάδο μας περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα. Τρέχουμε με 80.000 κενές θέσεις εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία των εργοδοτών και αυτό κάτι λέει από μόνο του. Πέρα από τα κατά καιρούς φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, νιώθουμε εγκατάλειψη τους χειμερινούς μήνες, καθώς το επίδομα ανεργίας παραμένει υπό τη μνημονιακή διάταξη στους τρεις μήνες» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χότζογλου.

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνόδευε στη συνάντηση η βουλευτής Λασιθίου και υπεύθυνη ΚΤΕ Τουριστικής Ανάπτυξης, Κατερίνα Σπυριδάκη.

