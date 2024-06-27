Πηγές ΠΑΣΟΚ: Εσωκομματικές εκλογές εντός του 2024

Εντός του 2024 αναμένεται να διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επικαλούμενη πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, μετά το κύμα αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του προέδρου του κόμματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

«Καθαρές λύσεις, εκλογές το 2024. Όχι χαμένος χρόνος, όχι δυαρχίες. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε διαδικασία ρευστοποίησης, δεν είναι φτωχός συγγενής του πολιτικού συστήματος αλλά πρωταγωνιστεί. Εκεί που υπήρχε συζήτηση ότι θα γίνει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πρωταγωνιστής και επέφερε καίρια πλήγματα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχει ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, να είναι το ΠΑΣΟΚ εγγυητής και πρωταγωνιστής των διαδικασιών. Όλα στο προσκήνιο».

Στο μεταξύ, οι διεργασίες, οι ζυμώσεις και οι συμμαχίες κορυφώνονται ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή, οπότε και αναμένεται να παρουσιάσει την πρότασή του ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.



