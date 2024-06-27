Στα σφοδρά πυρά των «87» απάντησε η πλευρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη . Μεταξύ άλλων, οι «87» ζητούν άμεση σύγκληση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής και διήμερη συνεδρίασή της αντί της μίας ημέρας, όπως έχει οριστεί για τις 7 Ιουλίου.

Η επιστολή έχει αποδέκτη επίσης και τη γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής, Ράνια Σβίγκου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Πρόεδρος του, Στέφανος Κασσελάκης δεν φοβήθηκαν ποτέ τον διάλογο. Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες και βεβαίως σεβαστές, ωστόσο είναι απορίας άξιον γιατί επιλέχθηκε να εισαχθούν στον δημόσιο διάλογο πρόωρα, από τη στιγμή που έχουν ήδη συγκληθεί τα όργανα. Ως γνωστόν στις 4/7 θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και στις 7/7 η Κεντρική Επιτροπή» επισημαίνει η Κουμουνδούρου.

«Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος πρέπει να πάρουν τις τελικές αποφάσεις», δηλαδή με εσωκομματικό δημοψήφισμα, διαμηνύουν στο μεταξύ προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι 87 βουλευτές και στελέχη του κόμματος, σε επιστολή που συνυπογράφουν στη σκιά των ραγδαίων αλλαγών που δρομολογεί ο πρόεδρος.



«Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μάς υποχρεώνει να δούμε κατάματα τη νέα πραγματικότητα» τονίζουν, χαρακτηρίζοντας «πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα» τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Επιπλέον, «απαιτείται μια συντεταγμένη συζήτηση στο κόμμα μας τόσο για το εκλογικό αποτέλεσμα όσο και για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν», όπως αναφέρουν οι υπογράφοντες, ενώ ασκούν κριτική για τις απολύσεις στελεχών, αλλά και το λουκέτο στην “Αυγή”, υποστηρίζοντας πως «δεν γίνεται να παίρνονται τόσο κρίσιμες αποφάσεις για τον εξορθολογισμό στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος, που αφορούν εργαζόμενους, αποφάσεις με ιστορικό χαρακτήρα για την Αριστερά».

Αναλυτικά η επιστολή των «87»

«Σύντροφε Πρόεδρε,

Συντρόφισσα Γραμματέα,

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μας υποχρεώνει να δούμε τα δεδομένα της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται στη χώρα και να αναλάβουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες.

Παρά την τεράστια πτώση των ποσοστών της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει δυνάμεις και ο προοδευτικός χώρος συνολικά δεν ενισχύθηκε, αντιθέτως είχαμε αποχή ρεκόρ και άνοδο της ακροδεξιάς.

Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αν και αποδοκιμάζει την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν βλέπει εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτή η ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατική αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί.

Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα και σε αυτό το αίτημα είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε, με τη συγκρότηση μιας μεγάλης προοδευτικής συμμαχίας, ενός μετώπου σε κοινοβουλευτικό και κοινωνικό επίπεδο, που θα κερδίσει την ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές κι αν γίνουν .

Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός σε αυτές τις προτάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται μια συζήτηση στο κόμμα μας τόσο για το εκλογικό αποτέλεσμα όσο και για τις βουλές που πρέπει να αναλυθούν. Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος πρέπει να πάρουν τις τελικές αποφάσεις



Ταυτοχρόνως, διαιρετικές τακτικές, απολύσεις και στοχοποιήσεις στελεχών, επειδή διατυπώνουν την απόφασή τους, είναι μακριά από την κουλτούρα διαλόγου ενός δημοκρατικού κόμματος.



Όπως επίσης, τραυματίζει τον χώρο μας να ανοίξει ξαφνικά, δημόσια και με υπαινιγμούς, μια συζήτηση περί ηθικής και διαφάνειας στη ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, που δεν έχει κανένα έρισμα, την ώρα που έπρεπε να ασκηθεί σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όταν μάλιστα παράγεται τόσο σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι το κόμμα μας δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες, υπηρετούσε πάντα στην πράξη της διαφάνειας και ήταν ανεξάρτητο από οικονομικά συμφέροντα.

Την ίδια ώρα, δεν γίνεται να παίρνονται τόσο κρίσιμες αποφάσεις για τον εξορθολογισμό στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος, που απασχολούν εργαζόμενους, με ιστορικό χαρακτήρα για την Αριστερά, όπως η αναστολή του καθημερινού φύλλου της Αυγής, χωρίς να συζητηθεί σε κάποιο συλλογικό όργανο.

Όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, οι υπογράφοντες και οι υπογράφοντες, βουλευτές και μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, θα θέσουμε στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όργανα που ουσιαστικά παρέμειναν αδρανοποιημένα για όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό επιβάλλει, ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής οφείλει να γίνει άμεσα και επί δύο για να δοθεί η ευκαιρία να τοποθετηθούν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΔΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ) ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ) ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΟΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ ΠΑΝ) ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΗ ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΑΪΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΖΑΝΕΤ ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΝΙΑ ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ»

