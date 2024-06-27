Στη Λευκωσία Μητσοτάκης και Ερντογάν στις 20 Ιουλίου

Στην Κύπρο για να παραστεί στις εκδηλώσεις καταδίκης της τουρκικής εισβολής θα παρευρεθεί στις 20 Ιουλίου ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στη DW επιβεβαίωσαν δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες της Έλλης σε σχετική πρόσκληση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για συμμετοχή στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από τον Ιούλιο του 197.

Η παρουσία Μητσοτάκη στην Κύπρο θα τον καταστήσει τον πρώτο Έλληνα πρωθυπουργό που επισκέπτεται την επέτειο της εισβολής του 1974. Σύμφωνα με πληροφορίες της DW, κατά την επίσκεψή του στο νησί ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παραστεί στην αντικατοχική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο προεδρικό μέγαρο την 20ή Ιουλίου.

Και ο Ερντογάν στα κατεχόμενα

Η παρουσία της Έλληνας πρωθυπουργού στη Λευκωσία την 20η Ιουλίου θα δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη συνθήκη, καθώς την ίδια ημέρα στη βόρεια πλευρά της Πράσινης Γραμμής που χωρίζει τη Λευκωσία στα δύο, που βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.



Ο Τούρκος πρόεδρος θα συμμετάσχει και φέτος, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, στις πανηγυρικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη βόρεια πλευρά του νησιού για την επέτειο της τουρκικής εισβολής. Φέτος, λόγω της συμπλήρωσης 50 χρόνων, οι τουρκοκυπριακές «αρχές» δεν θα αρκεστούν στη στρατιωτική παρέλαση στους δρόμους της βόρειας Λευκωσίας, αλλά θα πραγματοποιήσουν πανηγυρικές εκδηλώσεις και σε άλλες πόλεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.