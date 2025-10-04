Παρέμβαση για δημοσιεύματα που φέρουν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να εμπλέκεται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε μέσω του Χ ο Χάρης Δούκας. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή, ξεκαθαρίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.
«Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ» τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Δούκας.
