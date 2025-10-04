Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δούκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας μονόδρομος η διαγραφή

«Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων

Δούκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μονόδρος η διαγραφή αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας

Παρέμβαση για δημοσιεύματα που φέρουν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να εμπλέκεται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε μέσω του Χ ο Χάρης Δούκας. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή, ξεκαθαρίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ» τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Δούκας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΕΚΕΠΕ Χάρης Δούκας ΠΑΣΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark