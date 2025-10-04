Στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, μίλησε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, καθώς ο ίδιος, εκτός των άλλων, έχει διατελέσει πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, οι οποίες απευθύνονται στους νέους: «Πετύχαμε, ανάμεσα στα άλλα, να περιορίσουμε την ανεργία από το 18% στο 8% και σε μια χώρα 10,5 εκατομμυρίων, μέσα σε 6 χρόνια, να δημιουργήσουμε μισό εκατομμύριο νέες δουλειές. Αυτή είναι κοινωνική πολιτική στην πράξη. Πρόσφατα πετύχαμε οι νέοι από 25 μέχρι 30 χρόνων να πληρώνουν τον μισό φόρο. Και οι νέοι από 20 μέχρι 25 χρόνων να μην πληρώνουν καθόλου φόρο. Αυτό έχει την υπογραφή Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Επιπλέον, με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 51 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε: «Ποιο είναι το κόμμα που έμεινε ισχυρό για 5 ολόκληρες δεκαετίες; Μόνο η Νέα Δημοκρατία. Ναι, λάθη κάναμε. Είμαστε, όμως, το κόμμα που δεν κορόιδεψε τις Έλληνες πολίτες. Είμαστε το κόμμα που τόλμησε και τολμά να λέει και δυσάρεστες αλήθειες. Είμαστε το κόμμα που νοιάστηκε, όχι τόσο για τις επόμενες εκλογές, αλλά για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι που μας πιστώνουν οι Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής ζωής για μισό αιώνα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θα πρέπει να είστε περήφανοι που είστε μέλη της Νεολαίας αυτού του μεγάλου κόμματος».

Στη συνέχεια, αφού αναφέρθηκε στην κατηγορία ότι δήθεν η ΟΝΝΕΔ δεν είναι «προοδευτική», τόνισε: «Είναι άραγε προοδευτικοί εκείνοι, που υποστήριζαν το παλιό σοβιετικό μπλοκ που κατέρρευσε μέσα σε λίγες μέρες σαν χάρτινο πύργος; Είναι προοδευτικοί αυτοί που ήταν πάντα - και εξακολουθούν να είναι και σήμερα - απέναντι στα μη κρατικά πανεπιστήμια; Είναι προοδευτικοί αυτοί που ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να θέλουν να επιβάλλουν τις ιδέες τους διά της βίας, κάνοντας τραμπουκισμούς μέσα σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές;».

Και συμπλήρωσε: «Προοδευτικοί είμαστε εμείς, διότι υποστηρίζουμε σταθερά την ελεύθερη οικονομία, που έχει αποδειχθεί σε όλο τον κόσμο ότι είναι το βασικό εργαλείο για να έχεις ανάπτυξη. Προοδευτικοί είμαστε εμείς, διότι υποστηρίζουμε την ισότητα των ευκαιριών, που είναι όχι εξίσωση προς τα κάτω - όπως θέλουν οι αντίπαλοί μας- αλλά ένα βασικό εργαλείο για να μην μένει κανένας πίσω. Και τα παιδιά που είναι στις πόλεις. Και τα παιδιά που μεγαλώνουν σε χωριά. Και τα παιδιά που μένουν σε ακριτικά νησιά. Γιατί εμείς κοιτάζουμε όλους τους Έλληνες. Και με την πολιτική μας ωθούμε τη χώρα προς τα πάνω».

Ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε από τα μέλη της ΟΝΝΕΔ να συμβάλουν με τις προτάσεις τους προς τη Νέα Δημοκρατία και την Κυβέρνηση: «Περιμένουμε να μιλάτε ξεκάθαρα και χωρίς καμία αυτολογοκρισία. Να μας λέτε και αυτό που σας ανησυχεί, και αυτά που προτείνετε. Αυτή ήταν η συνταγή της επιτυχίας της ΟΝΝΕΔ όλα αυτά τα χρόνια και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να συνεχίσετε».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, επισήμανε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό που μας ενώνει πάνω από όλα: Την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Για την Ελλάδα είμαστε εδώ. Για την Ελλάδα δίνουμε μάχες. Και για την Ελλάδα θα κερδίσουμε και τις επόμενες εκλογές, με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι η μόνη παράταξη σταθερότητας και προοπτικής στην πατρίδα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.