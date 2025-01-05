Λογαριασμός
Συλλυπητήρια από τον Όλαφ Σολτς για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

Τιμούμε τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη δέσμευσή του για ένα σύγχρονο κράτος, γράφει ο Όλαφ Σολτς

Σολτς

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη από τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Στο μήνυμα του αναφέρει: «Ο Κωνσταντίνος Σημίτης, ο επί μακρόν επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν σπουδαίος Ευρωπαίος και φίλος της Γερμανίας.

Τιμούμε τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη δέσμευσή του για ένα σύγχρονο κράτος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».

