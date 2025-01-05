Συλλυπητήρια από τον Όλαφ Σολτς για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη από τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Στο μήνυμα του αναφέρει: «Ο Κωνσταντίνος Σημίτης, ο επί μακρόν επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν σπουδαίος Ευρωπαίος και φίλος της Γερμανίας.

Τιμούμε τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη δέσμευσή του για ένα σύγχρονο κράτος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».

Konstantinos Simitis, the long-standing Greek head of government, was a great European and friend of Germany. We honor his contributions to European solidarity and his commitment to a modern state.

Our sincere condolences go to his family and friends. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 5, 2025

Πηγή: skai.gr

