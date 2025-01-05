Στ. Αγγελούδης: Ο Κώστας Σημίτης άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του στην εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

«Ο Κώστας Σημίτης άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του στην εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή, συνδυάζοντας το όνομά του με μία κορυφαία για την πατρίδα μας στιγμή, την ένταξή μας στην ΟΝΕ. Οραματιστής, άνθρωπος του μέτρου και της λογικής, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές φυσιογνωμίες της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό», τόνισε, σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

