Το πρόγραμμα του για την ημέρα των Θεοφανείων γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός μέσω ανακοίνωσης

Ειδικότερα, αύριο, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στη συνέχεια θα παραστεί στην τελετή αγιασμού των υδάτων στη Δεξαμενή Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

