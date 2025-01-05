Λογαριασμός
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού την ημέρα των Θεοφανείων

Αύριο, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων, θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου κ

Μητσοτάκης

Το πρόγραμμα του για την ημέρα των Θεοφανείων γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός μέσω ανακοίνωσης

Ειδικότερα, αύριο, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στη συνέχεια θα παραστεί στην τελετή αγιασμού των υδάτων στη Δεξαμενή Αθηνών.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

