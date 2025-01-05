Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για το θάνατο του Κώστα Σημίτη, εκφράζει στην οικογένειά του, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η κα Σακελλαροπούλου αναφέρει στο μήνυμά της:

«Ο Κώστας Σημίτης υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές και πολύπλευρες πολιτικές προσωπικότητες της νεότερης ιστορίας μας. Η παρουσία του στον δημόσιο βίο της χώρας συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση και τη συνέχεια μιας άλλης πολιτικής συνείδησης και κουλτούρας στη Μεταπολίτευση, με έμφαση στη μέθοδο, τον ορθολογισμό και την προσήλωση στον στόχο. Με σταθερή, κύρια αναφορά του την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και το ρεύμα του εκσυγχρονισμού, οραματίστηκε, ως Πρωθυπουργός, μια Ελλάδα ισχυρή και ισότιμη στην Ευρώπη.

Η είσοδος της χώρας στην Ευρωζώνη και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί ως κορυφαίες στιγμές για τα εθνικά μας συμφέροντα. Το δημοκρατικό ήθος, η αγωνιστικότητα και η χαμηλότονη αφοσίωση στο καλό της Πολιτείας μας συνόδευσαν τον Κώστα Σημίτη σε όλη τη ζωή του, στην αντίσταση στη δικτατορία, στην ακαδημαϊκή του πορεία, στην σπουδαία πολιτική του διαδρομή.

Τον αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό και εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του Δάφνη, στις κόρες του και στους οικείους του».

