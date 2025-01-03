Απάντηση Χάρη Δούκα σε ΕΣΔΝΑ: «Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι»

Για «πρωτοφανείς και εξοντωτικές αποφάσεις» κάνει λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απαντώντας στον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ και Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Χαράλαμπο Σιάτρα, αναφορικά με την αύξηση στις εισφορές και τα τέλη ταφής απορριμμάτων για τους Δήμους.

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο κ. Σιάτρας, σύμφωνα με την οποία η Περιφέρεια Αττικής διαψεύδει όσα υποστήριξε ο δήμαρχος Αθηναίων, περί αύξησης των τελών ταφής απορριμμάτων με απόφαση του ΕΣΔΝΑ, ο κ. Δούκας απαντά με αριθμούς και θέτει «τρία καίρια ερωτήματα» σχετικά με το θέμα.

Αναλυτικά η απάντηση του Δημάρχου Αθηναίων

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Ό,τι και αν ισχυρίζεστε, όσο και αν λέτε ότι «δε φταίω εγώ αλλά η κυβέρνηση».

Ο Δήμος Αθηναίων καλείται να πληρώσει από 23,9 εκ. ευρώ το 2024 για εισφορές και τέλη στον ΕΔΣΝΑ (του φορέα που διαχειρίζεται τα απορρίμματα στην Αττική), 35,3 εκ. ευρώ το 2025 για τις ίδιες υπηρεσίες. Επιβάρυνση που υπερβαίνει κάθε λογική.

Αντίστοιχη επιβάρυνση καταγράφεται και στους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, οφείλει να απαντήσει όχι μόνο για τις πρωτοφανείς και εξοντωτικές αποφάσεις, αλλά για τα ακόλουθα τρία καίρια ερωτήματα:

Ποιο είναι το κατεπείγον της απόφασης της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ στις 27/12, που μάλιστα ελήφθη χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών της;

Γιατί δεν προηγήθηκε ούτε ο στοιχειώδης διάλογος με τους Δήμους της Αττικής;

Γιατί η απόφαση ελήφθη, αφού είχαν ολοκληρωθεί και ψηφιστεί οι Προϋπολογισμοί τους για το 2025;

Κλείνω με δύο επισημάνσεις:

Πρώτον: Είναι ανεπίτρεπτο ο Αντιπεριφερειάρχης (που μαζί με τον τέως Αντιδήμαρχο του κ. Μπακογιάννη υπογράφει την απόφαση) να επικαλείται ανεπάρκεια ή αδυναμία σωστής λειτουργίας και διαχείρισης του Συνδέσμου που διοικεί, για να αποφασίζει τις υπέρογκες επιβαρύνσεις στους Δήμους.

Δεύτερον: Είναι, εξίσου, ανεπίτρεπτο να ζητά από τους Δήμους της Αττικής, να πληρώσουν τα σπασμένα της δικής τους κακοδιαχείρισης στον ΕΔΣΝΑ, όλα αυτά τα χρόνια.

Δε θα το επιτρέψουμε.

