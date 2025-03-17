Φιντάν: «Ο τουρκικός στρατός είναι ισχυρός με δοκιμασμένες δυνάμεις στο πεδίο της μάχης»

« Ο τουρκικός στρατός είναι ισχυρός με δοκιμασμένες δυνάμεις στο πεδίο της μάχης» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

«Πόσους τέτοιους στρατούς μπορείτε να βρείτε στην Ευρώπη;» ρώτησε ο ίδιος, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

«Ενώ η Ευρώπη αναπτύσσει μια νέα δομή ασφάλειας, υποθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον μέρος της, οι ρόλοι ορισμένων δυνάμεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, αλλάζουν επίσης. Υπάρχουν νέα σενάρια που αναδύονται εδώ και ένας από τους τομείς δοκιμής είναι ουσιαστικά το ζήτημα του πώς θα πραγματοποιηθεί μια πιθανή ειρήνη στην Ουκρανία. [...]

» Ο τουρκικός στρατός είναι ένας ισχυρός στρατός με δοκιμασμένα στο πεδίο της μάχης στοιχεία μάχης, οχήματα μάχης και εξοπλισμού. Πόσους μεγάλους στρατούς τέτοιους μπορείτε να βρείτε στην Ευρώπη; Μερικούς. Αυτοί πρέπει να ενωθούν και να κάνουν κάτι, πρέπει να βρίσκονται σε έντονη στρατηγική διαβούλευση» είπε ο Φιντάν.

Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Ερντογάν

«Ο πρόεδρος της Τουρκίας ζήτησε F-16, F-35 και άρση των κυρώσεων»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρία «ο Πρόεδρός Ερντογάν δήλωσε ότι αναμένονται βήματα από τις ΗΠΑ στη νέα περίοδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με συνεννόηση που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της Τουρκίας και ότι για να βελτιωθεί η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, είναι απαραίτητο να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA, να ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας των F-16 και να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της Τουρκίας στα F-35».

