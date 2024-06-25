Διπλωματικές πηγές για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για την πολιτική της - Απαράδεκτες οι απειλές κατά Κύπρου

Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος υιοθέτησε σε συνέντευξή του τις απειλές της Χεζμπολάχ σε βάρος της Κύπρου, διπλωματικές πηγές ανέφεραν τα εξής:

Απειλές κατά της κυριαρχίας και της υπόστασης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως απαράδεκτες.

Η Ελλάδα, όπως και το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέκεται αλληλέγγυα προς την Κύπρο.

Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική της και διασφαλίζει τα εθνικά της συμφέροντα.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει τηρήσει στάση αρχής, η οποία εκτιμάται από όλα εμπλεκόμενα μέρη και για τον λόγο αυτό διατηρεί ανοιχτούς όλους τους διαύλους επικοινωνίας, χωρίς να έχει έρθει σε ρήξη με οποιαδήποτε χώρα.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε χθες στο Haber Turk: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλη απειλή και κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης. Όσο συνεχίζεται η γενοκτονία εκ μέρους του Ισραήλ, αυτός ο κίνδυνος θα συνεχιστεί, το έχουμε υπογραμμίσει από την αρχή. Και τώρα, ειδικά, τη στιγμή που ο Λίβανος έρχεται στο προσκήνιο, οι παράγοντες στον Λίβανο απειλούν την 'Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου'. Αυτοί λειτουργούν ως προάγγελλοι. [...]

Για το θέμα της Κύπρου, προειδοποιούσαμε από την αρχή τους Ευρωπαίους και περιφερειακούς παράγοντες, ιδιαίτερα την 'Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου'. Αυτό το μέρος έχει μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων...

Μετά τις 7 Οκτωβρίου, μετά τις πρώτες επιχειρήσεις που ξεκίνησε το Ισραήλ, βλέπουμε σε αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών ότι η ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’ έχει γίνει βάση που χρησιμοποιείται από ορισμένες χώρες, ειδικά σε επιχειρήσεις κατά της Γάζας. Δηλαδή επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και στρατιωτικές πτήσεις πραγματοποιούνται συνεχώς από εκεί για τη Γάζα.

Όταν θέσαμε το θέμα στην ατζέντα, ανακήρυξαν αίφνης αυτό το μέρος ως βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη Γάζα. Και τότε είπαμε ότι αυτή η βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης συνιστά προφανώς μια δραστηριότητα που αποκρύπτει το γεγονός ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια στρατιωτική βάση».

Και συνέχισε: «Το γεγονός ότι αυτός ο τόπος και τα ελληνικά νησιά χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή δεν θα ωφελήσει ούτε την ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση’ ούτε την Ελλάδα. Η συμβουλή μας, αυτό που είπαμε στους Έλληνες, είναι ‘μείνετε μακριά από αυτά τα θέματα’, γιατί όταν εμπλακείτε με αυτόν τον τρόπο στους εν εξελίξει πολέμους στη Μέση Ανατολή, αν γίνετε μέρος αυτών, θα έρθει η φωτιά και θα σας βρει. Και είμαστε κι εμείς στην ίδια γεωγραφία, οπότε [η φωτιά] θα έρθει και θα μας βρει.

Ως εκ τούτου, μεταφέρουμε στους αρμόδιους συνομιλητές μας χωρίς να διστάζουμε καθόλου τα συμπεράσματα που έχουμε αντλήσει από παρατηρήσεις που κάνουμε βάσει δεδομένων. Αυτοί εμπλέκονται επίσης σε διάφορα, ωστόσο όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει έντονη στρατιωτικοποίηση εκεί, και θα πρέπει να αποτραπεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι εδώ στην περιοχή».

