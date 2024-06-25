«Τα νομικά κείμενα δεν ερμηνεύονται με βάση την εικαζόμενη βούληση και την επιθυμία καθενός αλλά με βάση το γράμμα και το πνεύμα τους. Ο τεχνικός νομικός όρος erga omnes, που αποτελεί τον πυρήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν επιδέχεται καμία απολύτως αμφισβήτηση», τονίζουν διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Κρίστιαν Μίτσκοσκι.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «γι’ αυτό άλλωστε δεν είχε ποτέ προκύψει στη Βόρεια Μακεδονία οποιοδήποτε ζήτημα νομικής ερμηνείας από την υπογραφή της Συμφωνίας».

Σε χθεσινή συνέντευξη ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Κρίστινα Μίτσκοσκι επανέλαβε πως στα επίσημα έγγραφα του κράτους και στις επαφές του στο εξωτερικό θα χρησιμοποιεί τη συνταγματική ονομασία της χώρας (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), ενώ στις δημόσιες εμφανίσεις του και στις δηλώσεις στο εσωτερικό θα αποκαλεί τη χώρα «Μακεδονία», καθώς όπως ισχυρίστηκε αυτό αποτελεί «ανθρώπινο δικαίωμα».

«Έχω το ατομικό δικαίωμα να χρησιμοποιώ το όνομα που θέλω για την πατρίδα μου» πρόσθεσε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε όλη την διάρκεια της συνέντευξης αποκαλούσε τη χώρα «Μακεδονία».

Επιπλέον, είπε για τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ότι «ο άνθρωπος είτε δεν ξέρει τη συμφωνία (των Πρεσπών) είτε δεν την αντιλαμβάνεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.