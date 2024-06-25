«Οι εκλογές έχουν στείλει συγκεκριμένα μηνύματα και αυτά έχουν αποκωδικοποιηθεί από την κυβέρνηση, για αυτό και έχουμε ξεκινήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα τη φορολόγηση 30% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας στις φήμες για τυχόν επαφές του Μεγάρου Μαξίμου με τους δυσαρεστημένους από τον ανασχηματισμό, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε πως ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε διαρκή επαφή όχι μόνο με ολόκληρη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τις τοπικές οργανώσεις, αλλά και με όλα τα μέλη της κοινωνίας.

«Πρέπει να βγούμε από τα γραφεία και να ακούσουμε τα παράπονα, προφανώς και δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι ένας μαέστρος που κρατά με αποτελεσματικό τρόπο την μπαγκέτα και όπου χρειάζεται δίνει τον τόνο να τρέξουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, όλοι είμαστε χρήσιμοι για την πολιτική», όπως επεσήμανε.

««Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών έχουν φέρει αναστάτωση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ»

Σε ερώτηση για το αν επικρατεί ανησυχία στην Πειραιώς για τη στροφή προς το Κέντρο και την παρέμβαση των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά σε εκδήλωση τη Δευτέρα, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλείται διαρκώς τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος στην ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ μιλάει για τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα της ως «μια παράταξη που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον, χωρίς να κοιτά δεξιά, αριστερά και στο κέντρο», προσθέτοντας ότι «αυτό ακριβώς υπηρετεί ο πρωθυπουργός, για αυτό και εξασφάλισε υψηλά ποσοστά, τα οποία όμως δεν είναι δεδομένα».

Αναφορικά με την έφοδο της αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου στα γραφεία της ΕΥΠ για τις υποκλοπές, απέφυγε να σχολιάσει το οτιδήποτε, καθώς η έρευνα αφορά τη Δικαιοσύνη και «πυρήνας του κράτους δικαίου είναι να αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, καθώς με αυτό συμβαδίζει και η ανάπτυξη της χώρας», ενώ κλείνοντας σχολίασε και τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών έχει φέρει ταραχή στα δυο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αθροιστικά δεν έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από τη ΝΔ».

Πηγή: skai.gr

