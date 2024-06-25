Έκκληση προς τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, για κοινή κάθοδο μέσω ενιαίου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, απευθύνουν οι πανεπιστημιακοί Ξενοφών Κοντιάδης, Αντώνης Λιάκος, Νίκος Μαραντζίδης και Γιώργος Σωτηρέλης.

Αναλυτικά το κείμενο-παρέμβασή τους:

«Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, σε συνάρτηση με την πρωτοφανή αποχή, είναι πολυσήμαντο για το κομματικό μας σύστημα, καθώς αναδεικνύει ανάγλυφα την συνεχή υποχώρηση της πολιτικής αξιοπιστίας του και την πολλαπλά εκδηλούμενη κρίση αντιπροσώπευσης.

Το βαρύτερο πλήγμα το δέχθηκε αναμφίβολα η κυβέρνηση. Ωστόσο, ούτε τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης έμειναν αλώβητα. Τα ποσοστά που έλαβαν, σε συνάρτηση με το ποσοστό της αποχής, προκαλούν σοβαρούς προβληματισμούς για την δυνατότητά τους να παράσχουν, το καθένα από μόνο του, μία ισχυρή και πειστική εναλλακτική λύση.

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, οι ευρωεκλογές αποτελούν μείζονα πρόκληση για όλα τα κόμματα, τις κινήσεις και τους ανένταχτους του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να αναλάβουν πρόσφορες πρωτοβουλίες για την ριζική ανασύνθεσή του.

Μόνον έτσι ο χώρος αυτός μπορεί να αποτελέσει έναν νέο ισχυρό και πλουραλιστικό πόλο εξουσίας, που θα μπορεί να ανατρέψει το σημερινό καθεστώς της υποτέλειας, του πελατειασμού, της διαπλοκής, της υπονόμευσης των δημόσιων αγαθών, της κατασπατάλησης των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος των ημετέρων, της συρρίκνωσης της πολυφωνίας, της υποβάθμισης του κράτους δικαίου και των πολλαπλών και διαβόητων σκανδάλων, με αποκορύφωμα αυτά των υποκλοπών και των Τεμπών.

Επειδή λοιπόν οι καιροί ου μενετοί, αποφασίσαμε να απευθύνουμε έκκληση σε όλα τα κόμματα και τις δυνάμεις που μπορούν και πρέπει να συγκροτήσουν αυτόν τον νέο προοδευτικό πόλο, να υπερβούν την εσωστρέφεια και την απογοήτευση και να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα κοινής καθόδου στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, συναποφασίζοντας –πέρα από τις όποιες εσωτερικές διεργασίες τους, που είναι δική τους υπόθεση– ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που θα περιλαμβάνει δύο στάδια:

Πρώτον την επεξεργασία εναλλακτικών θέσεων και προτάσεων, σε προοδευτική ιδεολογική και πολιτική κατεύθυνση, που θα αποτελέσουν μια ενιαία, υπεύθυνη και αξιόπιστη προγραμματική βάση.

Δεύτερον την επιλογή, σε εύθετο χρόνο, ενός κοινού υποψηφίου για την πρωθυπουργία, που θα συγκεντρώνει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που θέτει ο εκλογικός νόμος αλλά γνωρίζουμε και τις λύσεις για την υπέρβασή τους.

Οι υπογράφοντες ανήκουμε στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, με ποικίλες ιδεολογικοπολιτικές καταβολές και αποχρώσεις, ανταλλάσσουμε εδώ και χρόνια απόψεις και ανησυχίες για την πορεία του τόπου και το κίνητρό μας είναι ένα και μοναδικό: να συμβάλουμε στο μέτρο του εφικτού, αφουγκραζόμενοι και τις σχετικές αγωνίες των πολιτών, στην επιστροφή της πολιτικής, στην ριζική αλλαγή των σημερινών αρνητικών συσχετισμών και στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην λειτουργία του πολιτεύματος.

Γνωρίζουμε ότι δεν κομίζουμε γλαύκα εις Αθήνας, καθώς η ανάγκη για την διαμόρφωση μίας πειστικής και συνθετικής εναλλακτικής λύσης έχει ήδη προβληθεί από πολλές πλευρές. Επίσης δεν έχουμε αυταπάτες ούτε υπεισερχόμαστε στις διαδικασίες των επιμέρους κομμάτων.

Ωστόσο, έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι εκείνο που επείγει σήμερα, πέρα από γενικόλογες συζητήσεις και ευχές, είναι να δεσμευθούν όλοι –ενόψει και των εν εξελίξει εσωκομματικών ζυμώσεων– σε συγκεκριμένες και χρονικά ιεραρχημένες πρωτοβουλίες, με σαφή στόχευση: κοινό πρόγραμμα και κοινός υποψήφιος πρωθυπουργός.

Μόνο αυτό μπορεί να δώσει ελπίδα και διέξοδο στους προοδευτικούς πολίτες και στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα αλλά και να δρομολογήσει επιτέλους, με τόλμη αλλά και πραγματισμό, τις ρηξικέλευθες τομές και ρήξεις που είναι αναγκαίες, για την υπέρβαση της σημερινής καταθλιπτικής πραγματικότητας.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.