Μπελέρης: «Ο φράχτης του Έβρου θωρακίζει τα ελληνικά και ευρωπαϊκά χερσαία σύνορα»

«Ως μια λύση που αποδεδειγμένα λειτουργεί», χαρακτήρισε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης τη χρηματοδότηση φυσικών υποδομών προστασίας των συνόρων, κατά τη διάρκεια παρέμβασης του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συζήτηση για τη «Χρηματοδότηση από την ΕΕ φυσικών δομών προστασίας των συνόρων, όπως τειχών, φραχτών ή άλλων εμποδίων στα εξωτερικά σύνορα».

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπελέρης υπογράμμισε ότι το πιο αποτελεσματικό μέσο αποτροπής παράνομων διελεύσεων, είναι ο φράχτης του Έβρου, γιατί θωρακίζει τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας αλλά και της Ένωσης, συμπληρώνοντας πως «προστάτεψε την Ελλάδα και την Ευρώπη από την προσπάθεια εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού από την Τουρκία».

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ τόνισε πως «ο φράχτης του Έβρου όχι μόνο ωθεί τους μετανάστες στις νόμιμες οδούς εισόδου αλλά ταυτόχρονα προστατεύει τα δικαιώματα των ακριτών Ευρωπαίων πολιτών του Έβρου που σηκώνουν διαχρονικά πολύ μεγαλύτερο βάρος από όλους εμάς από τις πιέσεις του Μεταναστευτικού».

Επιπροσθέτως, ανέφερε: «Η συζήτηση για το Μεταναστευτικό είναι πάντοτε ιδεολογικά φορτισμένη, γιατί έχει να κάνει με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τόσο των μεταναστών όσο και των πολιτών της ένωσης. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο δεν αφήσαμε τις ιδεοληψίες ορισμένων να διαβρώσουν τις πολιτικές φύλαξης των συνόρων. Το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και τώρα».

Τέλος, κλείνει την τοποθέτηση του λέγοντας πως «η συνέχιση της χρηματοδότησης είναι μια από τις ενέργειες που ξεκαθαρίζει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να απαντήσει αποτελεσματικά στις προκλήσεις που της «χτυπούν» την πόρτα.»

Ολόκληρη η τοποθέτηση:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η χρηματοδότηση φυσικών υποδομών προστασίας των συνόρων, είναι μία λύση που αποδεδειγμένα λειτουργεί.

Στη χώρα μου το πιο αποτελεσματικό μέσο αποτροπής παράνομων διελεύσεων, είναι ο φράχτης του Έβρου.

Πρώτον, γιατί θωρακίζει τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας αλλά και της Ένωσης.

Δεύτερον, γιατί προστάτεψε την Ελλάδα και την Ευρώπη από την προσπάθεια εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού από την Τουρκία.

Τρίτον, ωθεί τους μετανάστες στις νόμιμες οδούς εισόδου και προστατεύει τα δικαιώματα όλων αυτών που δέχονται καθημερινά τις πιέσεις του Μεταναστευτικού.

Αυτοί είναι οι ακρίτες Ευρωπαίοι πολίτες του Έβρου που σηκώνουν διαχρονικά πολύ μεγαλύτερο βάρος από όλους εμάς.

Είναι πιο κρίσιμο από ποτέ, να τους δείξουμε ότι δεν είναι μόνοι τους.

Η συζήτηση για το Μεταναστευτικό είναι πάντοτε ιδεολογικά φορτισμένη, γιατί έχει να κάνει με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τόσο των μεταναστών όσο και των πολιτών της ένωσης.

Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο δεν αφήσαμε τις ιδεοληψίες ορισμένων να διαβρώσουν τις πολιτικές φύλαξης των συνόρων.

Το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και τώρα.

Η συνέχιση της χρηματοδότησης είναι μια από τις ενέργειες που ξεκαθαρίζει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης στη νέα εποχή.»



Πηγή: skai.gr

