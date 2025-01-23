Ο Φειδίας Παναγιώτου φιλοξενεί τον Στέφανο Κασσελάκη σε ζωντανό podcast

«Ημουν νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του κόμματος», σχολίασε ο νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, κληθείς να τοποθετηθεί, μεταξύ άλλων, αναφορικά με την εσωκομματική κρίση και την διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησε στην αποχώρησή συζητώντας με τον Κύπριος Ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Ο ,Κύπριος Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, φιλοξενεί τον τέως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας σε ένα ζωντανό podcast με θέμα «Το Μέλλον της Πολιτικής», με την παρουσία κοινού στις 19:00, στην αίθουσα Discovery Hall του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Τονίζοντας πως η κρίση των πολιτών πρέπει να γίνεται σεβαστή ο κος Κασσελάκης υποστήριξε πως τον ΣΥΡΙΖΑ τον διέλυσαν αυτοί που διέλυσαν την δημοκρατική λειτουργία του κόμματος.

«Αν με είχαν αφήσει να κριθώ, θα είχα επανεκλεγεί μάλλον από την πρώτη Κυριακή» εκτίμησε προσθέτοντας πως η επανεκλογή του στον ΣΥΡΙΖΑ θα έφερνε την ανανέωση στην παράταξη.

Ο κος Κασσελάκης έκανε λόγο για χαμένη ευκαιρία αλλά και διάλυση της εσωκομματικής δημοκρατίας, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για όσα συνέβησαν σε αυτούς που «έκαναν λευκή απεργία».

«Τον ΣΥΡΙΖΑ τον διέλυσαν όσοι έκαναν λευκή απεργία μέσα στο κόμμα, όχι εγώ» τόνισε συνοψίζοντας πως είναι υπερήφανος που το πάλεψε μέχρι τέλους.

Ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και στην κριτική που του ασκήθηκε επειδή αποδέχθηκε την πρόσκληση του Φειδία Παναγιώτου ξεκαθαρίζοντας πως βρίσκεται εκεί επειδή στηρίζει τη συμμετοχή του κόσμου.

«Θεωρώ ότι η δική σου εκλογή στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν ένα μεγάλο χαστούκι στο “διευθυντήριο” της πολιτικής. Αυτό το διευθυντήριο που κοιτάει αφ’ υψηλού τον κόσμο και που μιλάει ξύλινα με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λένε. Κι αυτό είναι επικίνδυνο εάν δεν το διαχειριστούμε σωστά διότι απέναντι σ’ αυτό μπορεί να υπάρξει η άνοδος της ακροδεξιάς με απλοϊκές λύσεις και μισαλλοδοξία κατηγορώντας τον άλλο για τη μη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα στη σημερινή εποχή και τεχνολογικά».

«Μπορεί να μας ειρωνεύονται μερικοί γιατί θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχει έλλειμμα σοβαρότητας εάν δεν μιλάς με τον τρόπο που μιλάνε εκείνοι και εάν δεν κάνεις τα πράγματα καθώς πρέπει», συνόψισε εξηγώντας πως δέχτηκε μεγάλη κριτική για το γεγονός ότι θα συνομιλήσει μαζί του αλλά πρεσβεύει πως ο ρόλος ενός πολιτικού είναι να επικοινωνεί με τους πολίτες με όλα τα μέσα.

«Όλοι έχουν απόψεις. Αλλά το θέμα είναι μπορείς να μεταδώσεις ένα μήνυμα; Μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικά; Γιατί είδαμε τα ίδια και τα ίδια που έχουν φτάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι πέφτουν κυβερνήσεις στην Ευρώπη, στο ΕΚ ο κόσμος έχει εκλέξει την άκρα δεξιά και ότι στην Αμερική έχουμε την εκλογή ενός προέδρου που έχει μιλήσει με λαϊκό τρόπο αλλά χωρίς το βάθος που απαιτείται σε ένα βαθμό με ακροδεξιά μηνύματα. Δεν είναι τυχαίο», είπε.

«Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό που σημαίνει ότι τσαντίζομαι με την αδικία. Θέλω να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνη στον κόσμο. Αυτές είναι οι αξίες της αριστεράς. Από εκεί κει πέρα υπάρχει η εφαρμοστέα πολιτική. Δηλαδή, το πως αρχίζεις από τις συνθήκες για να μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα. Τα προβλήματα είναι σύνθετα και είναι δύσκολο να τα εκλαϊκεύσεις. Να πεις με απλούς όρους ότι αυτό χρειάζεται να γίνει. Κι αυτός είναι ο ρόλος μας, αν θέλουμε να είμαστε “problem solvers” πρέπει να μιλάμε απλά και κατανοητά στο λαό. Και όχι με όρους απαρχαιωμένους και ξύλινους», συμπλήρωσε.

Οσον αφορά την επανεκλογή Τραμπ, ο κος Κασσελάκης, σημείωσε πως δεν είναι θαυμαστής του αλλά του αναγνωρίζει πως απευθύνθηκε απλά και λαικά στον αμερικανικό λαό, όσο η ελίτ τον αγνοούσε.

«Αυτό του το δίνω», παραδέχτηκε υπογραμμίζοντας πως σε κάθε περίπτωση πιστεύει πως οι λύσεις του δεν θα οδηγήσουν κάπου.

Σημειώνεται ότι μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση για συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών.

