Πρώτη με 12 μονάδες διαφορά έρχεται η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ σε δημοσκόπηση της ΑLCO που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία αυξάνει το ποσοστό της στο 26,5%, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 14,5%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ΚΚΕ με 8,6%, ενώ την τέταρτη θέση μοιράζονται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση με 7,7%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 4,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%, η Νίκη με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,6% και η Νέα Αριστερά με 1,2%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 11,9%.

Όσον αφορά τη συσπείρωση των κομμάτων η Νέα Δημοκρατία έχει 64% ,το ΠΑΣΟΚ το εντυπωσιακό 91% και ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 43%.

Σε ερώτηση σχετικά με την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα ως Προέδρου της Δημοκρατίας, το 43% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι διαφωνεί, ενώ το 34% ότι συμφωνεί.

Στην ερώτηση, εάν «θεωρείτε ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα ανταποκριθεί με επάρκεια στις απαιτήσεις του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας», το 27% δηλώνει «μάλλον ναι» και το 15% «σίγουρα ναι». Αντίθετα, «μάλλον όχι» απαντά το 15% και «σίγουρα όχι» το 19%.

Στην ερώτηση πόσο σημαντικός θεωρείται ότι είναι ο ρόλος του/της Προέδρου της Δημοκρατίας στη χώρα μας, το 34% των ερωτηθέντων απαντά «καθόλου», το 28% «λίγο» και το 25% «αρκετά». Ένα ποσοστό 9% δηλώνει «πολύ».

Πηγή: skai.gr

