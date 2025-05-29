Λογαριασμός
Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου - Τι «λένε» οι πολίτες για άρση μονιμότητας στο Δημόσιο, SAFE και Casus Belli

Η ΝΔ παραμένει πρώτη με 29% και ακολουθούν με 13,5% ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας - To 74% λέει «ναι» στην αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος

Εκλογές

Τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με διαφορά 15,5 μονάδες δίνει στην πρόθεση ψήφου η μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρίας Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ, από τη Σία Κοσιώνη.

Η ΝΔ διατηρεί τα σκήπτρα στις επιλογές των πολιτών με 29%, ενώ ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας δίνουν «μάχη σώμα με σώμα» για τη δεύτερη θέση, με ποσοστό 13,5% και οι δύο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε... χαμηλές πτήσεις με 6,5%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 9% των προτιμήσεων και το ΚΚΕ 8%.

Ακολουθούν στα όρια του στατιστικού λάθους για είσοδο στη Βουλή (με ποσοστό 3% και άνω) πέντε κόμματα και συγκεκριμένα, ΝΙΚΗ, ΜέΡΑ25, Κίνημα Δημοκρατίας, Φωνή Λογικής και Νέα Αριστερά.

Δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση

To 74% λέει «ναι» στην αναθεώρηση άρθρου 103 του Συντάγματος

Όσον αφορά στην αναθεώρηση του Συντάγματος με αφορμή την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, το 74% λέει «ναι» ή «ναι υπό προϋποθέσεις», ενώ μόλις το 18% δηλώνει αρνητικό στην αλλαγή.

Περί ευθύνης υπουργών... Απευθείας στον φυσικό δικαστή, λέει το 70%

Αναφορικά με τις ευθύνες υπουργών, το 70% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πρέπει να πηγαίνουν απευθείας στον φυσικό δικαστή.

«Όχι» σε συνεργασία με Τουρκία στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE

Όσον αφορά στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE και την ενδεχόμενη συνεργασία με τρίτες χώρες και ειδικότερα την Τουρκία, το 56% δηλώνει αρνητικό, ενώ θετικό εμφανίζεται το 34%.

Το 61% συμφωνεί με την αναφορά Μητσοτάκη στο Casus Belli

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανταπόκριση των πολιτών στην αναφορά του πρωθυπουργού στο Casus Belli, καθώς το 61% συμφωνεί ότι πρέπει να είναι προϋπόθεση για μία ενδεχόμενη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

