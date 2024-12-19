Τον έντονο προβληματισμό των Ελλήνων πολιτών για τις διεθνείς εξελίξεις, κυρίως στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, αναδεικνύει η μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, με τη Σία Κοσιώνη.

Η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει επίσης τις προθέσεις του εκλογικού σώματος μετά τις διεργασίες σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από την κοινοβουλευτικής ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να παραμένει σε ένα ποσοστό γύρω στο 30%, διατηρώντας μία σημαντική διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, της τάξεως του 13% στην αναγωγή των αναποφάσιστων. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως διαμορφώνει τις δυνάμεις του γύρω από το 8%, καταλαμβάνοντας πλέον την 5η θέση τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, πίσω και από ΚΚΕ και Ελληνική Λύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μάχη» στο 5% μεταξύ της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, της Φωνής Λογικής, της Κατερίνας Λατινοπούλου και του Κινήματος Δημοκρατίας, του Στέφανου Κασσελάκη. Πάνω από το όριο του 3% εμφανίζεται η Νίκη, ενώ το ΜέΡΑ 25 του Γιάνη Βαρουφάκη βρίσκεται στο 2,5%. Κάτω από το όριο, δίχως προοπτική για είσοδο στη Βουλή, είναι οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά.

Απαισιοδοξία για τις διεθνείς εξελίξεις και τα μέτωπα του πολέμου

Οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο προβληματίζουν έντονα τους Έλληνες, καθώς τα μέτωπα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή φαίνται πως δύσκολα θα επιλυθούν.

Οι 7 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι προβληματίζονται από τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ οι 8 στους 10 θεωρούν ότι η κατάσταση θα παραμείνει ίδια ή θα χειροτερέψει το 2025.

Προβληματισμός για τα ελληνοτουρκικά

Ανάλογα είναι τα ποσοστά του προβληματισμού και στα ελληνοτουρκικά, κυρίως σε ότι αφορά τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στο γενικότερο πλαίσιο.

Η αξιολόγηση... για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά

Όσον αφορά στην εσωτερική επικαιρότητα, οι ερωτηθέντες παρουσιάστηκαν αδιάφοροι ή αρνητικοί για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, συνέπεια των οποίων ήταν η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Οι εκτιμήσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ

Η νέα μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου στη θέση του προέδρου, δεν φαίνεται να προκάλεσε -μέχρι τώρα- αντιστροφή του κλίματος.

Το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση...

Οι αλλαγές στο κοινοβουλευτικό τοπίο μετά τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, επανέφεραν μετά από χρόνια το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πόσο αφορά το εκλογικό σώμα η συγκεκριμένη εξέλιξη;

