Στη συζήτηση για τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. και έδωσε έμφαση στην ανάγκη υλοποίησης της έκθεσης Ντράγκι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των σχέσεων με την Ινδία, αλλά και στον IMEC, τον Διάδρομο Ινδίας- Μέσης Ανατολής- Ευρώπης.

Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Ευρώπη πρέπει να διαθέσει περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Σημείωσε ότι τα θέματα αυτά θα συζητηθούν και σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Φεβρουαρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι «αυτό το οποίο πρώτο διατυπώθηκε από την Ελλάδα πριν από κάποιους μήνες και έμοιαζε ίσως ως ένα πολύ μακρινό όνειρο, τώρα αρχίζει να αντιμετωπίζεται με μια αίσθηση κατεπείγοντος από πολλές ευρωπαϊκές χώρες». Είπε ακόμη ότι θα παρουσιάσει στους υπόλοιπους ηγέτες τις ελληνικές θέσεις για το θέμα.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την επίσκεψή του Λίβανο και θα εκφράσει την ανησυχία για την ανάγκη προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων και κυρίως τους Ελληνορθόδοξους της Συρίας και του Λιβάνου.

Συμπλήρωσε για τη Συρία ότι πρέπει να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας με μια κυβέρνηση συμπεριληπτική που θα διαφυλάξει τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων και η ΕΕ πρέπει να έχει ενιαία άποψη.

Πηγή: skai.gr

