Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «φυσικά» και θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον επόμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας ο ίδιος την παρουσία του στην τελετή, λέγοντας πως δεν θα ακολουθήσει τα «παιδιαρίσματα» του Ρεπουμπλικάνου όταν ο τελευταίος έχασε τις προηγούμενες εκλογές.

«Φυσικά και θα παραστώ», είπε ο Μπάιντεν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα στο δίκτυο Meidas Touch, όταν ρωτήθηκε αν σχεδιάζει να παραστεί στην τελετή μεταβίβασης της προεδρίας στις 20 Ιανουαρίου. «Ο μόνος πρόεδρος που απέφυγε να παραστεί σε ορκωμοσία είναι ο τύπος που πρόκειται να ορκιστεί», είπε.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώνει ότι ο Μπάιντεν θα παρευρεθεί στην τελετή ορκωμοσίας Τραμπ, αλλά ο ίδιος ο απερχόμενος πρόεδρος δεν είχε τοποθετηθεί ο ίδιος μέχρι στιγμής για το θέμα.

Ο Τραμπ δεν παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Δημοκρατικού Μπάιντεν στην ορκωμοσία του ως 46ου προέδρου των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου 2021 και έγινε έτσι ο πρώτος πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια που έσπασε μια πολιτική παράδοση που θεωρείται ότι επιβεβαιώνει την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ δεν παραδέχτηκε ποτέ την ήττα του από τον Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να προβάλλει αβάσιμους ισχυρισμούς για νοθεία. Η άρνησή του να παραδεχτεί την ήττα του οδήγησε σε μια χαοτική μετάβαση κυβερνητικών λειτουργιών στην κυβέρνηση Μπάιντεν, καθυστερώντας τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Τώρα, στη δική του σειρά παράδοσης, ο Μπάιντεν κάλεσε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά τη νίκη του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, τον συνεχάρη και οι δυο τους είχαν μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε από τον Λευκό Οίκο ως «πολύ εγκάρδια». Η κυβέρνηση Μπάιντεν έλαβε οδηγίες να ακολουθήσει τις παραδοσιακές διαδικασίες μετάβασης εξουσίας.

«Το γεγονός ότι εκείνος δεν τηρεί τους κανόνες της δημοκρατίας που έχουμε δημιουργήσει δεν με αφορά», είπε ο Μπάιντεν στη συνέντευξη που διεξήχθη τη Δευτέρα. «Η δουλειά μου είναι να καταστήσω μια μετάβαση εφαρμόσιμη και διαθέσιμη». «Η ουσία είναι ότι δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά τα παιδιαρίσματα να φεύγεις όταν δεν συμφωνείς και να μην συνεργάζεσαι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

