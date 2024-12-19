Τα στοιχεία, 50 σελίδων, των σιδηροδρομικών συμβάντων που σημειώθηκαν από το 2013, κατέθεσαν στη Βουλή, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας , ώστε να καταδείξει ότι είναι διαχρονικό και πολύ πιο πολύ, από ένα ζήτημα προσλήψεων υπαλλήλων, το θέμα του ελληνικού σιδηροδρόμου. και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

« Άκουσα με προσοχή να τίθεται συχνά το θέμα ότι το μόνο πρόβλημα στον ΟΣΕ είναι το ανθρώπινο. Όταν είχαμε 3.000 εργαζόμενους στον ΟΣΕ δεν είχαμε προβλήματα; Προσπαθώ να αποδείξω ότι το θέμα του ελληνικού σιδηρόδρομου και της ασφάλειας μακάρι δεν ήταν μόνο θέμα κάποιων προσλήψεων στον ΟΣΕ. Είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο σοβαρό και πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο » είπε ο υπεύθυνος για την αντιπολίτευση του αρμόδιου υπουργού για να απαντήσει στους πολιτικούς αρχηγούς του προηγήθηκαν στο βήμα, όπως ο Σ. Φάμελλος και ο Δ. Κουτσούμπας.

Παραθέτοντας τους αριθμούς ανέφερε ότι τα σοβαρά συμβάντα στον ΟΣΕ, με βάση τα πορίσματα και τις αναφορές ήταν:

το 2013, 58 συμβάντα

Το 2014, ήταν 81

Το 2015, 76,

το 2016, 71,

το 2017, 84,

το 2018, 74,

το 2019, 79,

το 2020, 53,

το 2021, 56,

το 2022, 29,

το 2023, 17 μεταξύ των οποίων το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών,

το 2024, μέχρι τον Οκτώβριο, σημειώθηκαν 17 συμβάντα

« Άκουσα ορθώς από τον κ. Φάμελλο να μιλάει για την αναγκαιότητα να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ώστε να μπορέσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος να επεκταθεί, να συνδεθεί με το λιμάνι. Είναι ακριβώς η αντίθετη τοποθέτηση από αυτή που έκανε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, θεωρώντας ότι το να κάνουμε έναν καλύτερο σιδηρόδρομο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Προμαχώνα, ότι το να κάνουμε έναν καλύτερο σιδηρόδρομο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο, ουσιαστικά βοηθάμε στο ΝΑΤΟ και τα ξένα συμφέροντα. Δεν έχουμε την ίδια άποψη», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ταυτόχρονα, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο - όπως είπε - για το πώς βλέπουμε τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου για την επόμενη 20ετία.

Απαντώντας στον κ. Κουτσούμπα, είπε ότι θα διατεθούν 500 εκ. ευρώ για τα έργα που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα στη βασική σιδηροδρομική γραμμή από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να έχουμε σταθερότητα του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου από τον Δομοκό μέχρι τη Λάρισα αλλά και των κάθετων Λάρισα - Βόλος και Παλαιοφάρσαλα - Καλαμπάκα. Προσέθεσε πως υπάρχουν και 110 εκ. για τον Προαστιακό της Δυτικής Αττικής και άλλοι πόροι που βρήκαν το Καλοκαίρι του 2024 για να υπάρξει για πρώτη φορά σηματοδότηση - τηλεδιοίκηση από τα Λιόσια μέχρι το Κιάτο.

« Προσπαθούμε ισοσκελώς να κάνουμε για πρώτη φορά τα τελευταία 20 - 25 χρόνια, που δεν έχουν γίνει έργα, κάποια σημαντικά κονδύλια », είπε.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη για τον Ελληνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων Μεταφορών, ώστε να εκδώσει ένα ανεξάρτητο πόρισμα μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025. ζητήθηκε και πρόσθετες δαπάνες για ειδικές μελέτες από ερευνητικά Ινστιτούτα της Ευρώπης.

Επιπροσθέτως, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σχολίασε τις αναφορές για προβλήματα στον σιδηρόδρομο που ανέκυψαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις επικλήσεις στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής. «Αν τη διαβάσει κάποιος, θα δει ότι αναφέρεται στο 2016. Αναφέρεται στον Κανονισμό, που δεν χρησιμοποιείται στη χώρα από την έναρξη ισχύος του» εξήγησε και προσέθεσε: «Αυτό είναι για να αντικαταστήσουμε όλους την έκταση του προβλήματος».

Μετρό Θεσσαλονίκης

Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σταϊκούρας, απάντησε στον Κ. Βελόπουλο, όσον αφορά το κόστος του έργου και στο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, και τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, για τον τελευταίο συμβάν.

Όπως είπε «τ ο κόστος είναι 5 δις. ευρώ μαζί με την επέκταση στην Καλαμαριά, μαζί με τα αρχαιολογικά έργα, τα δάνεια και τους τόκους, αλλά και τα απρόβλεπτα ». "Αυτό το ποσό, είναι για τη βασική γραμμή - 9,6 χιλιόμετρα και 13 σταθμοί - και για την επέκταση προς την Καλαμαριά, το οποίο είναι άλλα 4,8 χιλιόμετρα και 5 συρμοί. Αυτά για όσους κάνουν τις διαιρέσεις του ως προς τα υφιστάμενα χιλιόμετρα, λησμονώντας και τα υπόλοιπα χωρίς να σημαίνει ότι το έργο αυτό δεν έπρεπε να εκτελεστεί πολλά χρόνια πριν και με μικρότερο κόστος Αυτό είναι ένα μάθημα για όλους μας. Έγιναν σταθμοί μετεπιβίβασης και στη Νέα Ελβετία έγινε ένα εξαιρετικό έργο, αλλάξαμε τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ, όχι να εξυπηρετήσουμε το μετρό, αλλά για να κάνουμε συνδυαστικές μεταφορές στη Θεσσαλονίκη και έχουμε δεσμευτεί ότι μόλις βρούμε την απαραίτητη χρηματοδότηση, που σήμερα δεν υφίσταται, θα πάμε και προς τα Δυτικά και θα φτάσουμε προς το Αεροδρόμιο, το οποίο προσεγγίζουμε στη Μίκρα με την επέκταση στην Καλαμαριά, αλλά δεν φτάνουμε εκεί». σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό, ο αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε ότι ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υπεύθυνοι προς τον Δ. Κουτσούμπα του είπε χαρακτηριστικά ότι « Δεν υπήρχε κίνδυνος ασφάλειας, όπως αναδείξατε». .

Προσέθεσε ότι αυτό το οποίο στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβώς το με τις άλλες χώρες, που υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα και από το βήμα από τα αντίστοιχα συμβάντα στο Μιλάνο (την επόμενη μέρα της έναρξης λειτουργίας της γραμμής όπου ήταν ακριβώς το ίδιο περιστατικό, αλλά συνέβησαν και δύο περιστατικά μέσα σε δύο μήνες) τη Νέα Υόρκη (όπου έγινε το ίδιο συμβάν την προηγούμενη εβδομάδα) και την Κοπεγχάγη (όπου υπήρξαν 75 εκκενώσεις συρμών από τις αρχές του 2023). Ο κ. Ο Σταϊκούρας, υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά μπορεί να ξαναγίνουν και να προσέθεσε: "Γίνονται αυτά. Το θέμα δεν διασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, η ασφάλεια των μετακινήσεων".

Τέλος, έδωσε τα στοιχεία από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα οποία: Μέχρι τώρα έγιναν 700.000 μετακινήσεις τις πρώτες 15 ημέρες, έχουν κοπεί 134.841 εισιτήρια, έχουν εκδοθεί 28.000 προσωποποιημένες κάρτες και έχουν μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 10 %.

«Αυτό είναι το αποτύπωμα ενός σημαντικού έργου στη Θεσσαλονίκη για το οποίο εργάστηκαν, με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, διαχρονικά πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία 18 χρόνια » κατέληξε ο υπουργός.

