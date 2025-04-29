«Όποτε έρχεται ένα δικαστικό πόρισμα ή μία δικογραφία για το ζήτημα των Τεμπών και προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, το ΠΑΣΟΚ, αφού τις αξιολογήσει, θα δούμε τι ευθύνες είναι αυτές, αν δηλαδή είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα ή κακουργηματικού -που θα αφορούν στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων- και προφανώς θα πάρει πρωτοβουλία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής». Αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, στην EΡΤ, με αφορμή τη δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή ο εφέτης ανακριτής Λάρισας με σκοπό να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των διατελέσαντων υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, κ. κ. Καραμανλή και Σπίρτζη.

«Έχουμε, άλλωστε, 30 βουλευτές να υπογράψουν το αίτημα», σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Υπάρχουν διαρροές που κάνουν λόγο για επιβαρυντικά στοιχεία για τον κ. Καραμανλή αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε αναλυτικά τη δικογραφία. Εφόσον επιβεβαιωθούν όσα ακούγονται θα προχωρήσουμε με τον τρόπο που προανάφερα».

Ερωτηθείς για την πρόταση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, να καταθέσει όλη η αντιπολίτευση κοινό αίτημα για σύσταση προανακριτικής, απάντησε πως δε θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει λογική και εξήγησε:

«Εφόσον το αίτημα για σύσταση προανακριτικής είναι μία νομική διαδικασία, δεν παίζει κανέναν ρόλο αν είμαστε 30, 40 ή 45 βουλευτές». «Στην προανακριτική για τον κ. Τριαντόπουλο συνυπογράψαμε με άλλα κόμματα; Όχι. Εμείς δεν έχουμε μία λογική α λα καρτ. Σε ζητήματα νομικών πρωτοβουλιών, όταν υπάρχουν οι απαραίτητοι βουλευτές, τότε προχωράμε όπως κάναμε και με τον κύριο Τριαντόπουλο», τόνισε για να προσθέσει: «Στην πρόταση μορφής, που θέλαμε 50 βουλευτές και δεν μπορούσαμε να συμπληρώσουμε μόνοι τον αριθμό, προφανώς και συνεργαστήκαμε με τα άλλα κόμματα, που υπήρχε μια κοινή διαπίστωση, ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση». «Δεν υπήρχε κοινή διαπίστωση για το τι πρέπει να έρθει. Άρα, είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Οι πιέσεις για συμμαχίες σε αυτήν εδώ την περίπτωση είναι επικοινωνιακή πολιτική και τίποτα περισσότερο», επεσήμανε.

Επικρίνοντας τη ΝΔ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «το Σύνταγμα προβλέπει λειτουργία, όχι μόνο σύσταση προανακριτικής. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι επιλέγει ο ελεγχόμενος πώς θα ελεγχθεί». «Εδώ, όπως διαρρέεται, δεν θα έχουμε πόρισμα αλλά τμήματα καταθέσεων. Άρα, δεν θα υπάρχει ούτε το φύλο συκής για να πει η Νέα Δημοκρατία ότι δε θέλει να κληθούν μάρτυρες και να συλλεχθούν περαιτέρω στοιχεία», σχολίασε και υποστήριξε πως «θα είναι, επομένως, βαθιά εκτεθειμένη αν επιχειρήσει να επιμείνει σε αυτήν τη διαδικασία».

Στον απόηχο της χθεσινής παρουσίασης από τον κ. Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηρόδρομου, ανέλυσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε ότι το κόμμα του μιλά για τη σύσταση ενός Εθνικού Εκτελεστικού Συμβουλίου Σιδηροδρομικών Μεταφορών, που θα βάλει τα χρονοδιαγράμματα για τους κανόνες ασφαλείας και θα προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες. Ταυτόχρονα, «θα διευρυνθούν οι αρμοδιότητες της ΡΑΣ, ώστε να μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα πιο ενεργά, να μπορεί να εμπλουτίσει το προσωπικό της με νέους επιθεωρητές και νομικούς και να γίνει επαναδιαπραγμάτευση με την Hellenic Train στο ζήτημα τού να υποχρεωθεί να αναβαθμίσει το τροχαίο υλικό και βέβαια -αν δούμε ότι υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις ασφαλείας- να δούμε ακόμα και το ζήτημα αλλαγής της σύμβασης καταγγελίας». Όπως ανέφερε, η ΝΔ, στην παρουσίαση του νομοσχεδίου, μίλησε για το μοντέλο ΔΕΗ, «είναι σαν να μας λέει η κυβέρνηση ότι είναι πανάκεια απλά το να κάνει μία εταιρεία με στρατηγικό επενδυτή». «Εκεί που η ΝΔ βλέπει την ευκαιρία να πουλήσει μετοχές, εμείς βάζουμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια, την αξιοπιστία, τη μεταρρύθμιση, τη μακροπρόσωπη βιωσιμότητα του ελληνικού σιδηροδρόμου», συμπλήρωσε και σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «πολλά από όσα είπαν χθες, τα είχαν πει και το 2023 αλλά δεν έγιναν. Πρέπει κάποιος να απολογηθεί για τα δύο χαμένα χρόνια».

Σχετικά με τη Διάσκεψη των Τομέων Πολιτικής του κόμματος, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Απριλίου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «επρόκειτο για το εναρκτήριο λάκτισμα για μία προγραμματική επανεκκίνηση» και πως η πεποίθηση του ΠΑΣΟΚ είναι πως «ο κόσμος όταν έρθει η ώρα να επιλέξει και μπουν τα πραγματικά εκλογικά διακυβεύματα, θα επιλέξει μεταξύ προγραμμάτων, γιατί αυτά δίνουν προοπτική…». «Εμείς και η ΝΔ είμαστε δύο κόμματα με διακριτές, αυτήν τη στιγμή, προγραμματικές λογικές», επεσήμανε.

