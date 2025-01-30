Προβάδισμα της ΝΔ (27,9%) έναντι του ΠΑΣΟΚ (16,4%), και του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που παρουσιάστηκε την Πέμπτη.



Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Φωνή Λογικής, συγκεντρώνει 8% στην εκτίμηση ψήφου, όχι πολύ πιο κάτω από τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην πέμπτη θέση με 8,4%, πίσω από την Ελληνική Λύση που είναι στο 9,5% και το ΚΚΕ, που συγκεντρώνει 9,4%. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σχηματίζεται δεκακομματική Βουλή, καθώς το «κατώφλι» του 3% περνούν επίσης η Νίκη, το MεΡΑ25 και το κόμμα Κασσελάκη.

Η δημοσκόπηση καταγράφει παράλληλα οργή στους εκλογείς για το δυστύχημα των Τεμπών σε ποσοστό 46%. Ακολουθεί η «παραίτηση», με 43,1% και ο φόβος με 37,8%. Η «ελπίδα» έχει 22,7%, η «σιγουριά» 8,1% και η «περηφάνια» 7,9%.



Στο πλαίσιο αυτό, στη λίστα με τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας υποχωρούν - οριακά - η ακρίβεια και η υγεία, ενώ ανεβαίνει κατά 10 μονάδες η απονομή της δικαιοσύνης και το κράτος Δικαίου.

Πηγή: skai.gr

