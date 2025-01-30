Παρασκευή: Δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία για εκλογή ΠτΔ - συνεδρίαση του Υπουργικού

Αύριο στις 10:00 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με αντικείμενο τη διεξαγωγή δεύτερης ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Στις 11:15 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.
Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:
- Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Πορεία εφαρμογής αναπτυξιακού νόμου και νομοθετικές βελτιώσεις, β) Μεταρρύθμιση πολιτικής ποιότητας, γ) Μεταρρύθμιση των διαδικασιών ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη και την υφυπουργό Ιωάννα Λυτρίβη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, β) Σύσταση οργανικών θέσεων στα Πατριαρχεία και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο του νομοσχεδίου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την εισαγωγή της δικαστικής μέριμνας,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου τομέα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
