Παρασκευή: Δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία για εκλογή ΠτΔ - συνεδρίαση του Υπουργικού

Αύριο στις 10:00 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με αντικείμενο τη διεξαγωγή δεύτερης ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις 11:15 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Πορεία εφαρμογής αναπτυξιακού νόμου και νομοθετικές βελτιώσεις, β) Μεταρρύθμιση πολιτικής ποιότητας, γ) Μεταρρύθμιση των διαδικασιών ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής,

Παρουσίαση από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη και την υφυπουργό Ιωάννα Λυτρίβη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, β) Σύσταση οργανικών θέσεων στα Πατριαρχεία και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων,

Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο του νομοσχεδίου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ,

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την εισαγωγή της δικαστικής μέριμνας,

Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

