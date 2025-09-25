΄Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους» από την Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών της Βουλής.

Το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε επί της Αρχής από τη ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου και επί των άρθρων του, τόνισε ότι με τις φρεγάτες Belharra και την αναβάθμισή τους «ενισχύεται ο στόλος τόσο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά» λέγοντας χαρακτηριστικά ότι « από την αυστηρή άμυνα περνάμε ξεκάθαρα και σε επιθετικές δυνατότητες». Για την τιμή της απόκτησης και τέταρτης φρεγάτας υποστήριξε πως «αυτή έχει παραμείνει στο ίδιο επίπεδο για την βασική της διαμόρφωση σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες, η διαφορά στην τιμή της οφείλεται στην ναυπηγική αλλαγή που υφίστατο από Belharra επιπέδου Standard 2 σε επίπεδο Standard 2++» . Κάλεσε τα κόμματα στις αξιολογήσεις του κόστους που κάνουν να συνεκτιμούν τις τροποποίησεις ενός εν εξελίξει ναυπηγικού προγράμματος, την διεθνή συγκυρία που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά αμυντικού υλικού την περίοδο που διεξήχθη η διαπραγμάτευση, αλλά και τις τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων.

Στο γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις φρεγάτες, ο κ. Διαβάκης εξήγησε ότι «οι επιχειρήσεις θαλασσίου και εναερίου ελέγχου για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, σε απόσταση από τις ακτές μας απαιτούν επιτόπια παρουσία σε μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον πλούσιο σε απειλές και παρεμβολές παράλληλα με την δυνατότητα προβολής πυρός σε μεγάλο ύψος, μεγάλη απόσταση και πέρα από τον ορίζοντα» όπως είναι οι φρεγάτες αυτές για τέτοιες αποστολές.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ιστορικό» σημειώνοντας την συμβολή που θα έχει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία κατά 25% σε κεντρικούς τομείς της κατασκευής αλλά και την μακροχρόνια και μελλοντική εμπλοκή της σε εργασίες της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας.

Οι θέσεις της Αντιπολίτευσης και των κομμάτων

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Σταύρος Μιχαηλίδης, υπενθύμισε ότι το κόμματα του στις προηγούμενες συμβάσεις απόκτησης των τριών φρεγατών Belharra Standard 2 τοποθετήθηκαν με αίσθημα υπευθυνότητας. Για το δικαίωμα προαίρεσης που υπήρχε σε εκείνη την συμφωνία, είπε ο κ. Μιχαηλίδης «εμείς είχαμε πει πως εάν αυτό αποφασιζόταν θα έπρεπε να υπήρχε προηγουμένως μια εκτενή συζήτηση». Τώρα με χαμένο το δικαίωμα άσκησης προαίρεσης έρχεται η προμήθειά της τέταρτης φρεγάτας και «δεν έχουμε λάβει πειστικές εξηγήσεις γιατί αφέθηκαν να περάσουν αυτοί οι 27 μήνες και χάθηκε το option και θα πληρώσουμε περίπου 70 εκατ. ευρώ περισσότερα». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εξέφρασε επιφυλάξεις γιατί «πριν ακόμα παραλάβουμε την πρώτη φρεγάτα προχωράμε σε σημαντικές βελτιώσεις». Θα πρέπει, είπε ο κ. Μιχαηλίδης. να εξηγηθούν περισσότερο οι λόγοι που απαιτούνται οι φρεγάτες Belharra να εξελιχθούν σε επίπεδο Standard 2++ . Εξέφρασε επιφύλαξη στην δυνατότητα οι φρεγάτες να έχουν υποδομή στο να φέρουν πυραύλους ELSA, εάν και όταν αυτοί θα κατασκευαστούν και δοκιμαστούν λέγοντας ότι οποιαδήποτε αρνητική έκβαση αυτό θα το έχουμε πληρώσει ακριβότερα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι το 25% της εγχώριας αμυντικής μας κοινότητας θα έπρεπε να ήταν καλύτερα κατοχυρωμένο με δεσμευτικές συμβάσεις της αναδόχου. Παράλληλα, ο εισηγητής της μειοψηφίας έθεσε το θέμα των αμοιβών των στελεχών των ΕΔ που ως αποτέλεσμα έχει την διαρροή στελεχών αλλά και την μη προσέλκυση των νέων.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Συμεών Κεδίκογλου επισήμανε ότι επειδή από συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων έχουμε στο παρελθόν καεί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για αυτό θέτουμε τα ερωτήματα. Αναγνώρισε πάντως ότι η στρατιωτική ηγεσία έδωσε αρκετές απαντήσεις. Ζήτησε όμως περισσότερες εξηγήσεις γιατί αφέθηκε να παρέλθει και δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα το δικαίωμα της προαίρεσης για την τέταρτη φρεγάτα και ρώτησε «εάν εμπρόθεσμα παίρναμε μια Belharra επιπέδου Standard 2, μετά δεν θα μπορούσαμε να τις εξελίξουμε οπλικά και δεν θα είχαμε λιγότερο κόστος;». Για το 25% της εγχώριας παραγωγής είπε ότι «θα πρέπει να δούμε να μην μείνει κενό γράμμα. Και εάν δεν τηρηθεί , υπάρχουν ρήτρες και ποινές για την Naval Group;». Χαρακτήρισε επίσης μικρή την προβλεπόμενη εγγύηση των 12 ετών που υπάρχει για κάθε φρεγάτα που δίνεται από τον κατασκευαστή.

Ο αγορητής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης δήλωσε την καταψήφιση του νομοσχεδίου λέγοντας αυτό «δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα πραγματικό σύγχρονο οπλικό σύστημα αλλά γιατί η αποστολή του δεν είναι η υπηρέτηση των αναγκών της άμυνας της χώρας αλλά η εξυπηρέτηση των αναγκών του ΝΑΤΟ και αυτό διατυπώνεται σε όλα τα κείμενα του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας». Ο βουλευτής του ΚΚΕ καταλόγισε σε όλα τα κόμματα ότι «πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ» λέγοντας ότι «η Συμμαχία από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της τον Απρίλη του 1949 μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει τον ρόλο του» ως «οπλισμένο χέρι του ευρω- ατλαντικού ιμπεριαλισμού και ως ισχυρός κατασταλτικός μηχανισμός κατά των λαών». Ο κ. Παπαναστάσης επέκρινε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ότι αναλώνονται σε τεχνικές διαφοροποιήσεις όπως είναι για τον οπλισμό που θα φέρουν οι φρεγάτες και το κόστος τους «για να κρύψουν ότι συμφωνούν στην ουσία ότι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές δράσεις του ΝΑΤΟ». Αναφερόμενος στο 25% της παραγωγής του προγράμματος για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ο βουλευτής του ΚΚΕ παρατήρησε ότι βλέπουμε να υπάρχει ήδη ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εκπροσώπων των εταιρειών που θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους δίνοντας «ψίχουλα και ξεζουμίζοντας» τους εργαζόμενους, παρ' όλο που στην ουσία τα ποσά αυτού του 25% τα πληρώνει ο λαός. Σχετικά με τους μισθούς των στελεχών των ΕΔ είπε ότι παραμένουν ως «η λάμπουσα πενία» της χώρας ασχέτως με τις όποιες επιδοτήσεις θα τους δώσετε, σημειώνοντας ότι «η ροή των χρημάτων σε εξοπλισμούς κ.λ.π αφορά και τα στελέχη των ΕΔ»

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος αιτιολόγησε την επιφύλαξη για την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια λέγοντας ότι «πατριωτισμός δεν είναι μόνο να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου έναντι του εξωτερικού εχθρού αλλά και να σέβεσαι και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, άρα θα θέτουμε ερωτήματα και θα ζητάμε απαντήσεις μέχρι την τελευταία ώρα». Χαρακτήρισε πρωτόγνωρο «το προβλεπόμενο εμπροστοβαρές της αποπληρωμής της Συμφωνίας , σε επίπεδο μάλιστα 41% πρωτόγνωρο». Επισήμανε ότι από την απώλεια του δικαιώματος της άσκησης προαίρεσης προκύπτει ότι «πληρώνεται ακριβά όχι μόνο ότι δεν πληρώνεται στην ώρα του αλλά και του ότι δεν παραγγέλνεται στην ώρα του ή δεν κάνει χρήση των option» Για το 25% της συμπαραγωγής του προγράμματος το χαρακτήρισε με τον τρόπο που ορίζεται από τις παρούσες συμβάσεις ως «ευχολόγια». Απόδειξη , πρόσθεσε ότι και το 14% της συμπαραγωγής που υπήρχε για τις τρεις προηγούμενες φρεγάτες δεν υλοποιήθηκε. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε την ανάγκη διασφάλισης απόκτησης βλημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Ζήτησε να υπάρξουν λεπτομερείς εξηγήσεις, πριν την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, ακόμα και με ενημέρωση στο Υπουργείου ή σε κλειστή συνεδρίαση για τις ανάγκες που οι φρεγάτες θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε επίπεδο Standard 2++ άρα και τα πρόσθετα χρήματα.

Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο είπε ότι «για την τέταρτη αυτή φρεγάτα θα πληρώσουμε 1 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να ξετινάξουμε αυτή την σύμβαση. Για το εάν χρειάζεται; Εάν θα περιπολείς το Αιγαίο; Ή σε άλλες θάλασσες; » Η βουλευτής παρατήρησε ότι «διαχρονικά κάνουμε τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα» σε βάρος των χρημάτων για πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Έχουμε, είπε, τις ποιο ανισομερείς κατανομές από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Τα επόμενα 12 χρόνια είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου θα δώσουμε 30 δισ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα που στην πραγματικότητα δίνουν κέρδη στους εμπόρους όπλων και στους ξένους κατασκευαστές . Χαρακτήρισε λανθασμένη από την ιστορική εμπειρία την αίσθηση ότι αγοράζοντας πανάκριβα όπλα θα μας βοηθήσουν οι χώρες που έχουν αυτές τις βιομηχανίες σε περίπτωση πολέμου. Αναρωτήθηκε εάν το πολλαπλασιαστικό της ισχύος προέρχεται μόνο με την αγορά πανάκριβων όπλων ή αυτή θα μπορούσαμε να την εξασφαλίσουμε και διαφορετικά με μικρότερα πλοία. Επισήμανε ότι τα εκσυγχρονισμένα οπλικά συστήματα είναι σημαντικά αλλά εξίσου είναι πολύ περισσότερο σημαντικό το έμψυχο δυναμικό που για αυτό δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ανάλογη πρόνοια.

Ο αγορητής της Νίκης Τάσος Οικονομόπουλος είπε ότι «δεν διαπραγματευόμαστε την ανάγκη ενίσχυσης του ΠΝ ούτε αμφισβητούμε η χώρα να διαθέτει αξιόπιστες αποτρεπτικές δυνατότητες σε μια εποχή ειδικά αυξανόμενων προκλήσεων αλλά είναι άλλο η ταχύτητα κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών και άλλο ο στρατηγικός σχεδιασμός». Η Νίκη είπε «δεν μπορεί να δεχθεί το δημόσιο να απομειώνει τις εγγυήσεις του (εν. του δικαιώματος option που είχαμε για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας) να αφήνει το ξένο προμηθευτή σε πλεονεκτική θέση και να περιορίζει την εγχώρια συμμετοχή σχεδόν στο μηδέν». Έθεσε θέμα ανάγκης μέσα από τα προγράμματα διασφάλισης της απόκτησης εθνικής τεχνογνωσίας. Ζήτησε ενημέρωση για το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του ΠΝ για όλο τον στόλο μας. Πρότεινε τη σύσταση μιας ειδικής διακομματικής γραμματείας αμυντικής βιομηχανίας με πενταετή θητεία για να διασφαλίζεται η συνέχεια της στρατηγικής ανεξαρτήτως της κυβερνήσεως. Η Νίκη είπε ο κ. Οικονομόπουλος «δεν θα δώσει λευκή επιταγή, θα υποστηρίξουμε την ενίσχυση του στόλου, θα εκφράσουμε αντιρρήσεις όταν οι κυβερνητικές αποφάσεις δεν συμβαδίσουν με το δημόσιο συμφέρον και το σεβασμό του δημόσιου χρήματος. γι' αυτό ζητάμε ρητές δεσμεύσεις για πλήρη φόρτο όπλων, εγχώρια συμμετοχή, μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και προστασία του δημοσίου σε προκαταβολές και ρήτρες». Υποστήριξε την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων χαμηλότερου κόστους σε σχέση με το παρελθόν.

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε ότι η χώρα δεν πρέπει να παρασύρεται στην κούρσα εξοπλισμών που υπάρχει διεθνώς γιατί ούτε μπορεί να την κερδίσει αλλά ούτε να την ακολουθήσει. Αυτό που θα μπορούσε να εξισορροπήσει τα πράγματα είπε ο βουλευτής θα ήταν η άσκηση μιας επιτυχημένης εξωτερικής πολιτικής ώστε οι σύμμαχοι να μην πωλούν όπλα στην Τουρκία και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αποτυχία της παρούσας κυβέρνησης. Το ποσό συνολικά της προμήθειας των τεσσάρων φρεγατών είπε ο βουλευτής είναι 1 δισ. ευρώ που ισοδυναμεί με την επαναφορά του 13ου μισθού σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Αντιτάχθηκε στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στην οποία προωθεί η ΕΕ. Ο κ. Καζαμίας έθεσε θέμα κόστους, χρόνου παράδοσης των φρεγατών και υποστήριξε ότι και η συμπαραγωγή θα μπορούσε να ΄ήταν μεγαλύτερη του 25%.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης τόνισε ότι «η ενίσχυση του στόλου με τις νέες φρεγάτες είναι αναγκαία και αποτελεί εθνική στρατηγική επιλογή της χώρας» προσθέτοντας ότι «ανάλογη σημασία όμως θα πρέπει να δοθεί στο προσωπικό, αυτή την στιγμή τα χρήματα που ξοδεύονται είναι πάρα πολλά και δεν μπορεί να έχουμε ανεκπαίδευτα, όχι χαρούμενα και με προοπτικές στελέχη». Σχετικά με το νομοσχέδιο των σχεδίων συμβάσεων ανέφερε ότι τα 400 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να καταβληθούν το 2025 είναι «ένα ποσό που θα μας ζορίσει σε άλλες κοινωνικές δαπάνες». Για την παραλαβή των φρεγατών ρώτησε κατά πόσο οι ναύσταθμοι είναι έτοιμοι σε υποδομές για να τις υποδεχτούν. Ζήτησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εγγύηση των πλοίων. Καλύτερη διασφάλιση του 25% της συμπαραγωγής με θεσμοθετημένο τρόπο στην σύμβαση.

Απαντήσεις σε ερωτήματα βουλευτών έδωσαν όπως και στην συζήτηση του νομοσχεδίου επί της αρχής ο αρχηγός ΓΕΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο αρχηγός του ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας .

Ακρόαση φορέων

Νωρίτερα κατά την ακρόαση φορέων οι εκπρόσωποι των κατασκευαστών και οι εργαζόμενοι δήλωσαν την ικανότητα, την τεχνογνωσία αλλά και την ετοιμότητα τους να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε έργο τους ανατεθεί. Χαρακτήρισαν θετικό το ποσοστό του 25% που προβλέπεται από τις Συμφωνίες για ανάθεση έργου στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας όμως ότι θα έπρεπε να υπήρχε ένα δεσμευτικό πλαίσιο για να μπορεί να προσμετρήσει αυτή η υλοποίηση όπως και η συμμετοχή να αφορά έργα προστιθέμενης αξίας.

Ειδικότερα:

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και 'Αμυνας Δημήτρης Σκαλαίος ανέφερε ότι είναι «σημαντική η αύξηση της ελληνικής συμμετοχής σε 25% στις νέες συμβάσεις αλλά παραμένουμε να δούμε τώρα το πως θα υπολογίζεται η υλοποίηση αυτή και για αυτό είμαστε σε στενή συνεργασία με την ΔΑΕ. Η ελληνική συμμετοχή του 14% που προβλεπόταν από την προηγούμενη σύμβαση για τις τρεις φρεγάτες είναι χαμηλότερο αλλά ακόμα είναι εν εξελίξει οι εργασίες τους. Επίσης σημαντικό για την Αμυντική Βιομηχανία είναι η συμμετοχή της εγχώριας αγοράς σε εργασίες προστιθέμενης αξίας».

Ο πρόεδρος των Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού Αναστάσιος Ροζολής εάν και ανέφερε ότι το πάγιο αίτημα είναι για συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας στα προγράμματα να είναι στο 35%, το ποσοστό του 25% που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία είναι σημαντικό και στην σωστή κατεύθυνση. Παρατήρησε όμως ότι ο ορισμός του 25% όπως αναφέρεται στην Συμφωνία «είναι στον αέρα, εάν δεν μπουν σχετικές διατάξεις» και πρόσθεσε πως «είμαστε στην διάθεση της ΔΑΕ με γόνιμο διάλογο να τεθούν κριτήρια όπως υπήρχαν μέχρι το 2011 ώστε ο αρμόδιος Επιτελής να μπορεί να το μετρά και να το πιστοποιεί». Σχετικά με το πρόγραμμα των φρεγατών, ο κ. Ροζολής είπε ότι «είναι το πιο επιτυχημένο τα τελευταία χρόνια υπό την έννοια της εγχώριας συμμετοχής, παρ' όλο που μπορεί να μην είναι το επιθυμητό αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση».

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Παναγιώτης Ξενοκώστας ανέφερε ότι « όλο το οικοσύστημα των ελληνικών ναυπηγείων δηλώνουμε πανέτοιμοι να κατασκευάσουμε, σχεδιάσουμε και να υποστηρίξουμε το οποιοδήποτε σκάφος του ΠΝ μέχρι 150 μέτρων και χιλιάδων τόνων εκτοπίσματος, άρα έχουμε την ετοιμότητα». Παράλληλα, σημείωσε ότι «έχουμε ενημερώσει το ΠΝ εδώ και ενάμιση χρόνο ότι έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε με ένα μικρότερο κόστος περίπου στο 15% από τους άλλους ευρωπαίους ανταγωνιστές μας» Για την εθνική συμμετοχή του 25% στο πρόγραμμα ο κ. Ξενοκώστας είπε ότι «αυτή να μην μείνει σε μια συμφωνία διακριτικής ευχέρειας μεταξύ της αναδόχου και των ιδιωτικών εταιρειών αλλά να υπάρξει ένα πλαίσιο» προσθέτοντας πως «οι εργασίες αυτές να αφορούν τομείς υπηρεσίες και εργασίες προστιθέμενης αξίας και όχι απλές συγκολλήσεις και συντηρήσεις».

Ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γεώργιος Κόρος ανέφερε ότι εδώ και τρία χρόνια συνεργαζόμαστε με την Naval Group κατασκευάζοντας πολύ σημαντικά τμήματα των Belharra τόσο για το ελληνικό ΠΝ όσο όμως και για το γαλλικό ΠΝ. Ανέφερε ότι η Ελλάδα, μέσω των ναυπηγείων Σαλαμίνας είναι για πρώτη φορά εξαγωγέας αμυντικού ναυπηγικού προϊόντος. Η συμμετοχή στην κατασκευή των Belharra αποσαφήνισε ότι «δεν αφορά απλά συγκολλήσεις αλλά ιδιαίτερα εξιδεικευμένα τμήματα που είναι εφικτό να κατασκευαστούν μόνο εάν κανείς έχει το γνωστικό επίπεδο, την τεχνική κατάρτιση και την αντίληψη της ναυπηγικής επιστήμης και τέχνης». Και «η συνεργασία μας μέχρι σήμερα με τη Naval Group συνετέλεσε στο να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τις γνώσεις μας, κάνοντας την Ελλάδα να είναι σε θέση να κατασκευάσει τέτοια πλοία». Τα ναυπηγεία Σαλαμίνας, πρόσθεσε «έχουν υπογράψει παράλληλα με την Naval Group και ένα εξαετές συμβόλαιο για το follow support για τις φρεγάτες».

Ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, από την πλευρά του ανέφερε ότι σαφέστατα και εμείς χαιρετίζουμε την πρόβλεψη στην Συμφωνία για την συμμετοχή του 25% της εγχώριας αγοράς. Επισήμανε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα να φτιάξει Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία εάν δεν εμπιστευτεί την Αμυντική της Βιομηχανία. Δεν θα μας εμπιστευτεί κανείς, εάν δεν μας εμπιστεύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας και εάν δεν αποφασίσουμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα στο να συμμετέχουμε με μεγάλο όγκο στα αμυντικά προγράμματα που αποφασίζονται». Τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, παρατήρησε ο κ. Βαρβιτσιώτης, είναι στην σωστή κατεύθυνση. Για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά είπε ότι μετά από μια μεγάλη περιπέτεια 15 ετών, εδώ και χρόνια έχουν ξεκινήσει την εμπορική τους δραστηριότητα που είχε σταματήσει από το 2010. Παράλληλα πρόσθεσε στα ναυπηγεία αυτά έχουν φτιαχτεί οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, τα υποβρύχια τύπου «Παπανικολής» και οι κανονιοφόροι άρα θα θέλαμε να είμαστε συμμέτοχοι και αρωγοί σε επόμενο εξοπλιστικό πρόγραμμα» λέγοντας πως «η διεύρυνση της συμφωνίας με τη Naval Group θα πρέπει να έρθει με την ανάπτυξη και την επένδυση στις Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες» και δήλωσε ότι «τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και για τα τρία στάδια (κατασκευή, αναβάθμιση και follow support) είναι παρόντα και μπορούν να συμμετέχουν με όποιο τρόπο τους ζητηθεί πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές» δίνοντας έμφαση ότι από αυτή τη συνεργασία να υπάρχει μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ο αντιπρόεδρος του ομίλου ΟΝΕΧ Ιωάννης Σταματόπουλος χαιρέτισε την συμμετοχή στο 25% της εγχώριας βιομηχανίας στις παρούσες Συμφωνίες και δήλωσε ότι «είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου» επισημαίνοντας ότι « προς ώρα δεν μας είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, δεν γνωρίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υλοποίησης του 25% , με ποια διαδικασία θα προσμετράτε αυτό αλλά και πως θα πιστοποιείται» Το δικό μας ναυπηγείο είπε «έχει την ικανότητα να ναυπηγήσει όχι τμήματα αλλά το σύνολο ενός πλοίου, όπως το έχει πραγματοποιήσει επί σειρά ετών».

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείου Σκαραμαγκά Ευάγγελος Μπαλογιάννης , από την πλευρά των εργαζομένων είπε ότι « οι εργαζόμενοι στη ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε και να επισκευάσουμε πλοία διαφόρων πλοίων τόσο για το ΠΝ όσο και το Ε.Ν» Οι εργαζόμενοι στη ναυπηγική βιομηχανία και ιδιαίτερα στον Σκαραμαγκά, είπε «έχουμε κατασκευάσει και επισκευάσει χιλιάδες τύπους πλοίων και ειδικά για το ΠΝ έχουμε κατασκευάσει φρεγάτες, κανονιοφόρους , υποβρύχια και μπορούμε να εκτελέσουμε οποιαδήποτε βιομηχανική κατασκευή». Οι ικανότητες των εργαζομένων, πρόσθεσε ο κ. Μπαλογιάννης «τις αναγνώριζαν διαχρονικά όλοι οι αρμόδιοι του ΠΝ γι' αυτό μας εμπιστεύτηκαν». Ο κ. Μπαλογιάννης ανέφερε ότι σήμερα ο νέος ιδιοκτήτης- επενδυτής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά προχώρησε στην απόλυση όλων των παλαιών εργαζομένων και προσέλαβε μόνο περίπου 130 εργαζόμενους απαιτώντας να παραιτηθούν από το Σωματείο. Με αυτή την εξέλιξη είπε ο κ. Μπαλογιάννης «το ναυπηγείο σήμερα υπολειτουργεί, οι δε εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ απασχολείται σε έργα του ΠΝ, στην ΣΤΑΣΥ και την ΟΣΥ και παρά την υπόσχεση ότι η απασχόληση αυτή θα μετατραπεί σε αορίστου χρόνου αυτό δεν προχωρά παρ' όλο που οι συμβάσεις της ΔΥΠΑ τους προσεχείς μήνες λήγουν». Ο πρόεδρος του Σωματείου, ειδικά για τους 90 εργαζόμενους που απασχολούνται σήμερα στο ΠΝ μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και όσοι άλλοι έχουν τεχνογνωσία πάνω στα πολεμικά πλοία ζήτησε «τη μονιμοποίησή τους στο ΠΝ, με παράλληλη εκπαίδευσή τους στις νέες φρεγάτες». Επίσης, ο κ. Μπαλογιάννης έθεσε το θέμα υλοποίησης της συμφωνίας που είχαν οι εργαζόμενοι με το ΠΝ και το δημόσιο. Ο πρόεδρος του Σωματείου των Ναυπηγείων Ελευσίνας Νίκος Παπανικολάου δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι ως εργαζόμενοι να μας ανατεθεί το οποιοδήποτε έργο και να το βγάλουμε σε πέρας. Από τα Ναυπηγεία μας έχουν περάσει από την πρώτη βίδα έως το τέλος τους τα αρματαγωγά, πετρελαιοφόρα αλλά και τα Π/Κ του ΠΝ μας. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε έργο από την πρώτη βίδα».

Ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης απαντώντας στις παρατηρήσεις των φορέων επισήμανε ότι «αυτή η παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας αποδεικνύεται ότι έχει και ένα αναπτυξιακό σκέλος ως προμήθεια» Για το πως θα προσμετράται το 25% της ελληνικής συμμετοχής ανέφερε ότι «φαίνεται καθαρά και αναλύεται τόσο στο άρθρο 41 της Σύμβασης 16Β όσο και αποτυπώνεται στο πνεύμα και νόημα όλης αυτής της Σύμβασης». Το 25% αυτό, πρόσθεσε καθιστά συμμετέχουσα στο πρόγραμμα όλη την Αμυντική μας κοινότητα που είναι μεγάλη, επαρκής και δεν μπορεί να υπάρχει η οποιαδήποτε επί αυτού ένσταση. Απαντώντας στην κριτική της Αντιπολίτευσης γιατί δεν υπάρχουν στο σχέδιο συμβάσεις λέγοντας ότι « το Κράτος δεν μπορεί να επιβάλει στον ανάδοχο το ποιους υποεργολάβους θα επιλέξει. Εμείς τους δεσμεύουμε με ξεκάθαρο τρόπο ότι οι υποεργολάβοι πρέπει να είναι ελληνικές εταιρείες που όχι μόνο θα αναλάβουν την κατασκευή της νέας φρεγάτας και την συντήρησή της αλλά και ότι θα επεκταθεί αυτό και σε άλλες δραστηριότητες της Naval Group, που αποτελεί μια εξαιρετική ευοίωνη προοπτική για την αμυντική μας βιομηχανία». Ο κ. Δαβάκης δήλωσε ανοικτός αλλά επιφυλάχθηκε για την εξέταση του αιτήματος του προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για την συνέχιση της εργασίας τους.

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

