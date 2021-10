Θανάσης Γκαβός, Λονδίνο

Στρατηγική συμφωνία-πλαίσιο που θέτει τη βάση για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς υπέγραψαν το μεσημέρι στο Foreign Office ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και η Βρετανίδα ομόλογός του Λιζ Τρας.

Όπως δήλωσε μετά από τη συνάντηση στο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Δένδιας, είχε εκτενή συζήτηση με την ομόλογό του για θέματα άμυνας, την κατάσταση στα Βαλκάνια, τις επενδύσεις, μορφωτικά θέματα και γενικά το σύνολο των διμερών σχέσεων, ενόψει και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης συνάντηση με την Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονία Γουέντι Μόρτον.

I met earlier today with my new #UK counterpart @trussliz. Warm and productive discussion on taking forward 🇬🇷🇬🇧 security and trade cooperation. Developments in #EasternMediterranean, #Cyprus issue and #WesternBalkans were also reviewed. pic.twitter.com/alHo1JldK8