Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά Μπεν Γκβιρ σε μέλη του Flotilla

Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ πραγματοποίησε η Αθήνα, μετά τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Μπεν Γκβιρ απέναντι στα μέλη του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», την οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: «Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

«Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό».

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών» καταλήγει.

Το βίντεο που προκάλεσε οργή και διεθνείς αντιδράσεις

Αντιδράσεις τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό του Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που ανήρτησε την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζεται να χλευάζει ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, τον οποίο αναχαίτισε το Ισραήλ.

Στο βίντεο διακρίνονται δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένοι στο έδαφος, με δεμένα τα χέρια, σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου υποβάλλονταν σε διαδικασίες ενόψει της πιθανής απέλασής τους.

Το βίντεο ξεκινά με μία γυναίκα ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», πριν αστυνομικοί την αρπάξουν από το κεφάλι και τη ρίξουν στο έδαφος, απομακρύνοντάς τη βίαια από μπροστά του, ενώ ο Μπεν Γκβιρ πραγματοποιούσε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις.

Με δεκάδες δεμένους ακτιβιστές γονατισμένους στο έδαφος, ο Μπεν Γκβιρ εμφανίζεται να κρατά μεγάλη ισραηλινή σημαία και να φωνάζει στα εβραϊκά: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ! Εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς!



ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Μελόνι: Απαράδεκτη η μεταχείριση των ακτιβιστών

Σφοδρή ήταν η αντίδραση και της Ρώμης με την ιταλική κυβέρνηση να χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη μεταχείριση των ακτιβιστών του Στόλου της Ελευθερίας, που προσπαθούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μάλιστα, η ιταλική κυβέρνηση πρόκειται να καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για να δώσει εξηγήσεις.

Σε μια ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωση, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφεραν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και για την «πλήρη περιφρόνηση» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ

Σε μια σπάνια δημόσια αποδοκιμασία, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για το βίντεο.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αποτρέπει προκλητικούς στολίσκους υποστηρικτών της τρομοκρατικής Χαμάς από το να εισέρχονται στα χωρικά του ύδατα και να φτάνουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σκληρή ήταν και η αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος κατηγόρησε τον Μπεν Γκβιρ ότι προκάλεσε ζημιά στη διεθνή εικόνα του Ισραήλ.

«Προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας με αυτή τη ντροπιαστική επίδειξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι ο Μπεν Γκβιρ «δεν είναι το πρόσωπο του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

