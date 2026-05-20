Καρυστιανού: «Δεν θα καταφέρουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος»

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει επίσημα το κόμμα της αύριο, στις 18:30, στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη και 24 ώρες πριν επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες.

Στο μήνυμά της αναφέρει

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή»

Πηγή: skai.gr

