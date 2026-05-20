Χάρης Δούκας: «Η ενεργειακή φτώχεια στην Αθήνα αυξάνεται»

Για την ενεργειακή φτώχεια στην Αθήνα μίλησε ο Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια της ανοιχτής ημερίδας "Switch Οn Sustainability", που διοργάνωσε σήμερα το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στο Σεράφειο. Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που παίρνει η δημοτική Αρχή, για τους ενεργειακά ευάλωτους κατοίκους της πόλης.

«Με απλά λόγια, ενεργειακά φτωχό ένα νοικοκυριό είναι αυτό που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για θέρμανση τον χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι, που δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια, μιλώντας για τα κριτήρια τόνισε πως είναι: «Νούμερο ένα τι εισόδημα έχει, νούμερο δύο πόσα λεφτά πληρώνει για την ενέργεια και νούμερο τρία, σε τι κατάσταση βρίσκεται το σπίτι του».

Αμέσως μετά, ο κ. Δούκας μίλησε μεταξύ άλλων για τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί και την αύξηση των ευάλωτων νοικοκυριών μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπου οι τιμές καυσίμων και ενέργειας έχουν αυξηθεί, σε σχέση με τα όσα υπολόγιζαν πριν από μερικούς μήνες.

«Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας», είπε ο κ. Δούκας και συνέχισε: «Να πω για παράδειγμα, πως στον Δήμο πληρώναμε για το ρεύμα στα σχολεία πριν τέσσερα χρόνια 7 σεντς την κιλοβατόρα και σήμερα πληρώνουμε 21 σεντς την κιλοβατόρα, δηλαδή 3 φορές επάνω. Άρα τα σχολεία του Δήμου βρίσκονται στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, έχει τριπλασιαστεί το κόστος και παλεύουμε να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις. Είναι ένα πρόβλημα που συνέχεια εντείνεται και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα».

Ως προς το νομικό πλαίσιο και τη δυνατότητα να δράσει από μόνος του ένας δήμος για το ζήτημα της ενέργειας, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Αυτό έχει τελειώσει, δεν γίνεται. Δηλαδή υπήρχε μια λογική συμψηφισμού, που βασιζόταν στη δυνατότητα να έχεις ένα φωτοβολταϊκό κάπου στην Ελλάδα και να συμψηφίζεις τις καταναλώσεις σου. Τώρα πια αυτό δεν επιτρέπεται από τον νόμο».

Και παρακάτω ανέφερε: «Όταν ήμουν καθηγητής στο Πολυτεχνείο, τρέχαμε σαν πιλοτικό καινοτόμο πρόγραμμα, το να φτιάξουμε ένα Γραφείο Ενεργειακής Φτώχειας. Να γνωρίζουμε ποια νοικοκυριά είναι ενεργειακά ευάλωτα και σ' αυτά να προσφέρουμε μια σειρά από δυνατότητες ανακούφισης, όπως για παράδειγμα να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Όταν λοιπόν έγινα δήμαρχος, είπα θα το κάνουμε πράξη. Βρήκαμε μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μέσα από αυτή φτιάξαμε ένα Γραφείο με εξειδικευμένους συναδέλφους, ώστε μέσα από τα στοιχεία για τα ευάλωτα νοικοκυριά, να μηδενίσουμε τα δημοτικά τέλη. Στείλαμε το σχέδιο αυτό στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μας απάντησε ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο κι έτσι δεν μπορείτε να το κάνετε. Και λέω, ωραία, επειδή είναι πολύ κρίσιμο για εμάς, φέρουμε την ευθύνη, αρκεί να μην μας το κόψετε. Το δέχθηκε η Αποκεντρωμένη ότι είναι σωστό μέτρο».

Ανέφερε ακόμη πως στον Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις σε ενεργειακά είδη, ενώ 1.200 είναι οι άστεγοι της πόλης με τον δήμο να διαθέτει 200 κλίνες.

«Η φτώχεια αυξάνεται», επισήμανε ο κ. Δούκας και προσέθεσε: «Ο λόγος νομίζω ότι είναι ο ακραίος πληθωρισμός. Μπορεί να έχει αυξηθεί ο μισθός, αλλά ο πληθωρισμός τρέχει 5,4%. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η κοινωνική κατοικία, δεν υπάρχει στέγη. Το ενοίκιο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι ακραίο». Κι εδώ ως στοιχεία ανέφερε πως 114.000 ακίνητα στην Αθήνα είναι ακατοίκητα για διάφορους λόγους και 36.000 μη ηλεκτροδοτούμενα.

Στο τέλος, μίλησε και για την προοπτική, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Θέλουμε να δουλέψουμε και το κομμάτι της ευαισθητοποίησης των νέων παιδιών, δηλαδή το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας να μπαίνει στα σχολεία και να εξηγεί τρόπους εξοικονόμησης με απλές κινήσεις. Αυτό για εμάς είναι πολύ σημαντικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.