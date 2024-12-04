Διάλειμμα στην αντιπαράθεση με θεσμική συνάντηση

Της Δώρας Αντωνίου

«Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας να μην συναντάται με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Αυτή η διαπίστωση δείχνει να είναι ο κοινός τόπος ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη για τη σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και οι δύο πλευρές προτάσσουν τον θεσμικό χαρακτήρα, καθώς είναι κοινός τόπος ότι ιδιαίτερη «χημεία» δεν υπάρχει ανάμεσά τους, ενώ οι μεταξύ τους σχέση δοκιμάστηκε και από την υπόθεση των υποκλοπών. Η συνάντηση γίνεται σε μια περίοδο που οι τόνοι αντιπαράθεσης είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Από την πλευρά της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζεται ως «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ», ενώ η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να πιέσει όσο περισσότερο μπορεί την κυβέρνηση με αιχμή τα ζητήματα καθημερινότητας. Η σημερινή συνάντηση θα είναι ένα διάλειμμα στους υψηλούς τόνους, που αναμένεται να επανέλθουν σύντομα, ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Πέρα από ζήτημα θεσμικής «κανονικότητας» και πολιτικού πολιτισμού, υπάρχει η προσδοκία η σημερινή συνάντηση να ανοίξει το δρόμο για συνεννόηση και συναινέσεις σε μεγάλα θέματα. Άλλωστε, το επόμενο διάστημα θα βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής ζητήματα όπως η ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας και η Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όσον αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας, η επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων δεν είναι αναγκαία, η εκλογή μπορεί να γίνει με απλή πλειοψηφία που η κυβέρνηση διαθέτει. Ωστόσο, για το κύρος του θεσμού είναι σημαντικό να αποτυπωθεί ευρύτερη συναίνεση στην εκλογή του προσώπου που θα επιλεγεί. Ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να μπει σε συζήτηση περί προσώπων σήμερα, καθώς δεν είναι έτοιμος, δεν έχει λάβει τις αποφάσεις του.

Η επιστολική ψήφος και η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος είναι δύο θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ως ενδεικτικά θεμάτων πάνω στα οποία ζητούμενο είναι η συναίνεση και αναμένεται να συζητηθούν σήμερα.

Πέραν αυτών, από την πλευρά του πρωθυπουργού αναμένεται να γίνει αναφορά στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά, που βρίσκονται στην επικαιρότητα όλο το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.