Διαγραφή στελέχους ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ

Η Επιτροπή Δεντολογίας του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Σταθόπουλου Αθανάσιου, οποίος εξελέγη με άλλη παράταξη στο ΔΣ της ΟΤΟΕ ενώ τονίζεται επίσης ότι με την ψήφο του συνέβαλε ώστε Πρόεδρος στην ΟΤΟΕ να εκλεγεί προερχόμενος από τη ΝΔ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΔΕΚΑΠ, ο κ. Σταθόπουλος «επέλεξε να τηρήσει άλλη στάση και όχι μόνο να αποδεχτεί τη συγκρότηση Προεδρείου παρά την απουσία από τη συγκρότηση της πρώτης σε ψήφους παράταξης, ώστε να μην υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο Προεδρείο, αλλά και με την ψήφο του συμβάλει ώστε Πρόεδρος να εκλεγεί ο προερχόμενος από την παράταξη της ΝΔ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις διεκδικήσεις υπέρ των εργαζομένων και ο ίδιος να λάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα».

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι «τέτοιες πρακτικές που λειτουργούν απέναντι σε κάθε προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ισχυροποιήσει την παρουσία του στους συνδικαλιστικούς φορείς και εξυπηρετούν την πολιτική της κυβέρνησης για την χειραγώγηση του συνδικαλιστικού κινήματος και εξυπηρετούν προσωπικά κίνητρα, είναι αντίθετες με τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της ΝΔ και δε συνάδουν με την ιδιότητα του μέλους του Κινήματός μας. Κατόπιν τούτων, τα οποία αναλύθηκαν διεξοδικά κατά τη συνεδρίαση της ΕΔΕΚΑΠ στις 29/01/2025, και συνεκτιμήθηκαν, η ΕΔΕΚΑΠ, αποφασίζει την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του μέλους του ΠΑΣΟΚ του κ. Σταθόπουλου Αθανάσιου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της προέδρου της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ είναι το Κίνημα που διαχρονικά έχει πρωτοστατήσει στις εργασιακές διεκδικήσεις και τις διαπραγματεύσεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τη διασφάλιση δίκαιων όρων εργασίας και αξιοπρεπών μισθών για τους εργαζόμενους, μέσω των εκπροσώπων του στις του συνδικαλιστικές παρατάξεις.

Σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, αυξάνει τη δυναμική του στην κοινωνία, ασκεί ουσιαστική αντιπολίτευση στις συντηρητικές πολιτικές της ΝΔ και δή στα εργασιακά, και ισχυροποιείται η παρουσία του στους συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς οι παρατάξεις που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ αυξάνουν τα ποσοστά τους , φαινόμενα που προσπαθούν να ανακόψουν αυτή τη δυναμική του Κινήματος και «θολώνουν» το ξεκάθαρο μήνυμα της πολιτικής μας απέναντι στις πολιτικές της ολιγαρχίας που εξυπηρετεί η Κυβέρνηση της ΝΔ, δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά.

Στις πρόσφατες εκλογές για ανάδειξη της νέας Διοίκησης της ΟΤΟΕ, η παράταξη που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, η ΔΗΣΥΕ, έτυχε της ευρείας αποδοχής του εκλογικού σώματος, καθώς αύξησε σημαντικά τα ποσοστά της και εξελέγη πρώτη δύναμη με ποσοστό 39,03%, γεγονός που είναι ενδεικτικό της αύξησης της επιρροής του Κινήματός μας στους χώρους δουλειάς.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έγιναν για τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικού των αποτελεσμάτων Προεδρείου στην ΟΤΟΕ, όπως παραδοσιακά συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, και δη σε μια χρονική συγκυρία που το ΠΑΣΟΚ έθεσε στο τραπέζι την αναγκαιότητα της επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ως μέσο καθορισμού του κατώτατου μισθού, το μέλος του ΠΑΣΟΚ κ. Σταθόπουλος Αθανάσιος, ο οποίος εξελέγη με άλλη παράταξη στο ΔΣ της ΟΤΟΕ, επέλεξε να τηρήσει άλλη στάση και όχι μόνο να αποδεχτεί τη συγκρότηση Προεδρείου παρά την απουσία από τη συγκρότηση της πρώτης σε ψήφους παράταξης, ώστε να μην υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο Προεδρείο, αλλά και με την ψήφο του συμβάλει ώστε Πρόεδρος να εκλεγεί ο προερχόμενος από την παράταξη της ΝΔ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις διεκδικήσεις υπέρ των εργαζομένων και ο ίδιος να λάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Τέτοιες πρακτικές που λειτουργούν απέναντι σε κάθε προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ισχυροποιήσει την παρουσία του στους συνδικαλιστικούς φορείς και εξυπηρετούν την πολιτική της κυβέρνησης για την χειραγώγηση του συνδικαλιστικού κινήματος και εξυπηρετούν προσωπικά κίνητρα, είναι αντίθετες με τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της ΝΔ και δε συνάδουν με την ιδιότητα του μέλους του Κινήματός μας.

Κατόπιν τούτων, τα οποία αναλύθηκαν διεξοδικά κατά τη συνεδρίαση της ΕΔΕΚΑΠ στις 29/01/2025, και συνεκτιμήθηκαν, η ΕΔΕΚΑΠ, αποφασίζει την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του μέλους του ΠΑΣΟΚ του κ. Σταθόπουλου Αθανάσιου.

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Η Πρόεδρος Νανά Βρυώνη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.