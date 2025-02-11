Θεοδωρικάκος: Με 370 εκατ. ευρώ αναβαθμίζουμε τις υποδομές της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παραβρέθηκε σήμερα στην τελετή υπογραφής σύμβασης κατασκευής δύο ερευνητικών υποδομών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, μαζί με τον πρόεδρο του ΙΙΒΕΑΑ Λουκά Παπαδήμο. Παρόντες ήταν η Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδια για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Ζωή Ράπτη και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης.

Το έργο αφορά την κατασκευή Μονάδων Εργαστηρίου Βιοασφάλειας και Ραδιογονιδιωματικής προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εντάσσεται στη συνολική αναβάθμιση υποδομών έρευνας και καινοτομίας που ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ.

“Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν προϋπόθεση για το νέο παραγωγικό μοντέλο που υλοποιούμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Για περισσότερες καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, για ευημερία με κάλυψη των ανισοτήτων, για βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη. Προτεραιότητες και στόχοι που αποκτούν μία επιπλέον διάσταση όταν μιλάμε για έρευνα και καινοτομία στην ιατρική, που επηρεάζει τη ζωή κάθε ανθρώπου”, ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε επίσης ότι “οι νέες υποδομές θα αποτελέσουν καταλύτη για την υλοποίηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων, που θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των νόσων και στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής. Η λειτουργία των νέων εργαστηριακών Μονάδων θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα προσελκύσει προσωπικό εξειδικευμένων ειδικοτήτων, θα συνδράμει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων επιστημόνων, θα συμβάλει στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, στην υποστήριξη της δημόσιας υγείας της χώρας και θα ενισχύσει τη θέση της στην Ε.Ε.”.

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη υπογράμμισε: “Οι νέες υποδομές των δύο μοναδικών στην Ελλάδα εργαστηρίων Βιοασφάλειας Επιπέδου 3+ και Ραδιογονιδιωματικής, αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, θα αποτελέσουν καταλύτη για την υλοποίηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση πολλών νόσων και στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής. Με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τα εργαστήρια αυτά αναμένεται να προσφέρουν εξατομικευμένη διάγνωση σε πλήθος ασθενών. Τέτοιου είδους έργα επιβεβαιώνουν την επιλογή της Κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού να στηρίξουμε την έρευνα, επενδύοντας συστηματικά στις νέες τεχνολογίες και υποδομές, για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών στην υπηρεσία του Ανθρώπου”.

Ο πρόεδρος του ΙΙΒΕΑΑ, Λουκάς Παπαδήμος, τόνισε: “Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινάει ουσιαστικά η υλοποίηση του έργου κατασκευής και του πλήρους εξοπλισμού των δύο ερευνητικών υποδομών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη εξαιρετικά σημαντικών δραστηριοτήτων. Η μονάδα εργαστηρίου Βιοασφάλειας Επιπέδου 3+ θα περιλαμβάνει την κατασκευή ενός εξαώροφου κτιρίου με δύο υπόγεια συνολικής επιφάνειας 2.700 τετραγωνικών, αλλά και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου. Είναι το πρώτο στην Ελλάδα, είναι μια εθνική υποδομή που αποσκοπεί στην ασφαλή και αποτελεσματική έρευνα, διάγνωση και επιδημιολογική επιτήρηση και διαχείριση εξαιρετικά παθογόνων οργανισμών προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η μονάδα Ραδιογονιδιωματικής θα κατασκευαστεί σε υπόγειο κτίριο. Θα εφαρμόζονται υπολογιστικές προσεγγίσεις με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για τη λειτουργική ενσωμάτωση γενετικών και απεικονιστικών δεδομένων για τη μελέτη και έγκαιρη διάγνωση πολυπαραγοντικών ασθενειών. Με τελικό σκοπό την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο του 2026, προσβλέπουμε στην αποτελεσματική υλοποίησή του και στην παράδοσή του στο χρονικό όριο που έχει οριστεί”.

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης δήλωσε: “Ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ξεκινάει, με τη συμβολή του PPF και την εξαιρετική συνεργασία μας με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου, συνδράμοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό της Πολιτείας για την ενίσχυση του τομέα της έρευνας στην Ελλάδα, έχει αναλάβει να ωριμάσει έργα για την αναβάθμιση των ελληνικών ερευνητικών κέντρων σε όλη τη χώρα, ύψους σχεδόν 66 εκατ. ευρώ. Με ταχύτητα, διαφάνεια και αποφασιστικότητα, το PPF συμβάλλει στην υλοποίηση έργων που δρουν ως επιταχυντές για τον βιώσιμο μετασχηματισμό, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας”.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.