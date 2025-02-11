Λογαριασμός
Υπερψηφίστηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ η κύρωση του Φορολογικού Κώδικα εμμέσων φόρων

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ - Τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν εκτός της Νέας Αριστεράς που δήλωσε «παρών»

Βουλή

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, «Κύρωση Κώδικα εμμέσων φόρων επί των συναλλαγών του πεδίου εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και λοιπών έμμεσων φόρων».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

‘Όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν εκτός της Νέας Αριστεράς που δήλωσε «παρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

