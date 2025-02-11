Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, «Κύρωση Κώδικα εμμέσων φόρων επί των συναλλαγών του πεδίου εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και λοιπών έμμεσων φόρων».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

‘Όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν εκτός της Νέας Αριστεράς που δήλωσε «παρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.