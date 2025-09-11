Λογαριασμός
Live: Η συνέντευξη Τύπου του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, στην 89η ΔΕΘ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, στην 89η ΔΕΘ

Σωκράτης Φάμελλος

Παρακολουθήστε την ομιλία

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ 89η ΔΕΘ Σωκράτης Φάμελλος
