Ότι πλέον η χώρα εισέρχεται σε ένα «λελογισμένο πλαίσιο» όσον αφορά τη φορολογική κλίμακα, καθώς και ότι επικρατεί πλέον η λογική του «όποιος δηλώνει περισσότερα, έχει πιο λελογισμένο φόρο», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ξεκινώντας από τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για πρωτοβουλίες που είναι στην «πλήρη φιλοσοφία της παράταξής μας», όπως η μείωση φόρων σε όλες τις κατηγορίες, με στόχευση κυρίως στην οικογένεια. «Αν σκεφτούμε ότι αυτήν τη στιγμή τα εισοδήματα είναι στην κλίμακα 10-20.000 ευρώ και εργάζονται 2 γονείς με συνήθως 1-2 παιδιά, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μείωση στον κάθε γονέα από 4 έως 6 μονάδες. Πολύ περισσότερο, όταν μιλάμε για τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, μηδενίζεται ο φόρος, όπως αντίστοιχα και στην κατηγορία των νέων, ιδιαίτερα 25-30 ετών».

Αναφορικά με τα του χαρτοφυλακίου του, ο υπουργός τόνισε ότι πριν ψηφιστεί η τροπολογία του Ιουλίου περί αναστολής ασύλου που ισχύει για 1 μήνα ακόμα, εκείνη την εβδομάδα υπήρχαν 2.642 αφίξεις μεταναστών. «Όλος ο Ιούλιος έκλεισε με 3.650 αφίξεις περίπου, ο Αύγουστος είχε 689 - 80% μείωση δηλαδή - και το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε 75 αφίξεις, νούμερο απόλυτα διαχειρίσιμο. Μιλάμε για ένα πλήρη εξορθολογισμό, όπως αντιλαμβανόμαστε», υπογράμμισε.

«Το μέτρο της αναστολής ασύλου δεν είναι καθόλου ακραίο, αλλά είναι έκτακτο. Αλλά και ακραίο να είναι το μέτρο, όταν ένας υπουργός ή ένας πρωθυπουργός βλέπει να έρχονται 1.000 άτομα ανά ημέρα, πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του. Δεν πρόκειται αν αφήσουμε ποτέ χιλιάδες μετανάστες να εισέρχονται και να παρακολουθούμε».

«Μειώσεις 42% των μεταναστευτικών ροών σε Αν. Αιγαίο»

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις μεταναστευτικές ροές του Ανατολικού Αιγαίου, όπου οι μειώσεις είναι στο 42% παρά το ότι η διαχείριση είναι αρκετά πιο δύσκολη. «Τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Δεν δέχονται βέβαια να επιστρέφουμε κόσμο, αλλά τουλάχιστον συνεργάζονται όταν τους ειδοποιούμε να σταματούν τις βάρκες».

«Στην Κρήτη χρησιμοποιούμε προσωρινά για δομές κάποιους χώρους και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κλειστή δομή στο νησί, όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να έχεις μια διαχείριση της κατάστασης με τις προσωρινές δομές».

Κλείνοντας, σχολίασε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας το εξής:

«Βλέπετε ότι στοχοποιείται το πρότυπο ενός τυπικού Αμερικανού συντηρητικού δεξιού Χριστιανού που πίστευε ότι τα φύλα είναι δυο και εξέφραζε τις απόψεις του. Ένα πλαίσιο ατζέντας δικαιωματισμού στοχοποιεί αυτό το πρότυπο, εγώ όμως θέλω να σχολιάσω το εξής: τι θα γινόταν αν σήμερα στην Αμερική είχε δολοφονηθεί λόγου χάρη ένας που θα ήταν Μουσουλμάνος ή μετανάστης; Ξέρετε τι θα γινόταν σήμερα; Θα καιγόταν όλη η Αμερική και πρέπει να δίνουμε ένα σαφές μήνυμα, ότι η τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα. Χάθηκε ένας πατέρας ιδεολόγος επειδή εξέφραζε τις ιδέες του».

Πηγή: skai.gr

