Το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινάει από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που κλιμάκια με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σαρώνουν τη Βόρεια Ελλάδα. Η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ ως αξιωματική αντιπολίτευση μετά από 16 ολόκληρα χρόνια είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη Χαριλάου Τρικούπη που ποντάρει στην αξιοπιστία και θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για “Μια Ελλάδα για όλους”.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη ημέρα αλλά και στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που στη δημόσια σφαίρα φουντώνει η συζήτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του Βελλίδειου αναμένεται να τονίσει την ανάγκη της επιστροφής της «ηθικής στην πολιτική», ενώ προσεκτικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι τις τελευταίες ημέρες με δημόσιες τοποθετήσεις του, κλιμακώνει την κριτική και προς το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, επιχειρώντας να ταυτίσει το μοντέλο διακυβέρνησης Μητσοτάκη με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κάνοντας λόγο για μια δεκαετία, κατά τη διάρκεια της οποίας αυξήθηκαν οι ανισότητες και προβάλλοντας σε αντιπαραβολή τον πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη άλλου παραγωγικού μοντέλου.

Ενδεικτική των προθέσεων της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι η αναφορά του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια συνάντησης με παραγωγικούς φορείς μέσα στην εβδομάδα, ενόψει και της προετοιμασίας για τη ΔΕΘ.

«Το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης. Διότι η πατρίδα μας πέρασε μια δεκαετία δύσκολη οικονομικά, αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και ο ελληνικός λαός περίμενε καλύτερες μέρες. Αντ’ αυτού βλέπουμε οι ανισότητες να συνεχίζουν να αυξάνονται, το κόστος ζωής να κλιμακώνεται, το κόστος παραγωγής να είναι σε δυσθεώρητα ύψη οδηγώντας σε έλλειμμα ανταγωνιστικότητας» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εξάλλου υπάρχουν στελέχη της πράσινης παράταξης που σε κατ ιδίαν συζητήσεις σχολιάζουν το σενάριο επιστροφής Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι «οι πολίτες δεν θα μπουν σε ανύπαρκτα διλήμματα μεταξύ χάους και χάους» και άλλοι που τονίζουν ότι «πιθανόν η ΝΔ να επιχειρήσει εργαλειοποίηση Τσίπρα ώστε να πετύχει συσπείρωση, άλλα είναι μια στρατηγική που θα αποτύχει».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι εκπρόσωποι των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων έβαλαν στο τραπέζι της συζήτησης προβλήματα των κλάδων που άκουσαν με προσοχή από τη Χαριλάου Τρικούπη, με αρκετά από αυτά να ενσωματώνονται στις εξαγγελίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το κόστος ενέργειας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, το ιδιωτικό χρέος, η ανάγκη για ρύθμιση 120 δόσεων είναι κάποια από τα αιτήματα των εκπροσώπων.Σταθερά το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της επαναφοράς του 13ου μισθού στον Δημόσιο τομέα, της προστασίας της Α΄κατοικίας, της φορολογικής δικαιοσύνης με άλλο μείγμα ελαφρύνσεων, της σταδιακής μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης, της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς και ενός νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, προτάσεις που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος από τη Θεσσαλονίκη.

Οι μεταρρυθμίσεις που είναι αιχμή του δόρατος της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ και η ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εμπεριέχουν και μια θεσμική διάσταση την οποία και θα αναδείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης που από το βήμα της ΔΕΘ.

