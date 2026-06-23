Στο κέντρο της Λάρισας αύριο οι αγρότες

Κοινό κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων εξέδωσαν η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) και οι Αγροτικοί Σύλλογοι, πραγματοποιώντας κάλεσμα για μαζική συγκέντρωση στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας (24/06, 20:30).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) και οι Αγροτικοί Σύλλογοι απευθύνουν αγωνιστικό κάλεσμα για συμμετοχή στην συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 8.30 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Τα προβλήματα περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση διεκδίκησης και διεξόδου είναι η συμμετοχή μας και οι κινητοποιήσεις μας ώστε δυναμώνοντας την πίεση προς την Κυβέρνηση να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, να πληρωθούμε όσα μας χρωστάν.

Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από χρωστούμενα, επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα που όμως δεν είναι σίγουρο αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο τους αν δεν πάρουμε και εμείς μέτρα και δε διεκδικήσουμε εδώ και τώρα.

Οι δυσκολίες της περιόδου είναι δεδομένες αλλά και οι οικονομικές μας αντοχές στο «κόκκινο και η συμμετοχή μας στη συγκέντρωση μπορεί να συμβάλει σε αυτό απαιτώντας να δοθούν όλα τα χρωστούμενα τώρα και για το monitoring που έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα και μετά να γίνουν οι έλεγχοι.

Τα παραστατικά παράδοσης προϊόντος να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της καλλιεργητικής δραστηριότητας και να υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε αμφισβητούμενης δορυφορικής ένδειξης για το σύνολο των καθεστώτων ενίσχυσης. Άλλωστε η ΑΑΔΕ έχει στη διάθεσή της το σύνολο των παραστατικών, των τιμολογίων και των δεδομένων της παραγωγικής διαδικασίας κάθε αγρότη.

Να πληρωθούν όλοι οι παραγωγοί μηδικής εξαιτίας της ευλογιάς και να λυθούν ζητήματα όπως έχουμε ήδη ζητήσει από το Υπουργείο με την αναγραφή στα τιμολόγια μηδική ή τριφύλλι που πετάει εκτάσεις και αποκλείει παραγωγούς τελείως αδικαιολόγητα.

Να δοθούν άμεσα τα 160 εκατομμύρια, (80 σε σιτάρι-βαμβάκι και 80 στην κτηνοτροφίας) που το είχαμε κερδίσει στα μπλόκα και δεν το έχουν καν δρομολογήσει ακόμα. Όπως να επιστραφεί στους δικαιούχους το σύνολο των χρημάτων που έφαγαν οι αετονύχηδες του ΟΠΕΚΕΠΕ και φτάνει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Να δρομολογηθεί και να δοθούν τα χρήματα αποζημίωσης από το πρόγραμμα ad hoc σε μήλα, αχλάδια, κάστανα, καρύδια όπως είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση στα μπλόκα μας.

Να γίνουν οι πληρωμές άμεσα από τον ΕΛΓΑ στα κεράσια της Αγιάς για τον παγετό του 2025 όπως είχε δεσμευτεί τόσο το υπουργείο όσο και ο ΕΛΓΑ αλλά δεν το έχουν δρομολογήσει ακόμα.

Να παρθούν μέτρα εξάλειψης και αποζημίωσης για τη φόμωψη στα αμύγδαλα, το φαινόμενο των ξερών βεργών σε ροδάκινα και άλλα προϊόντα, την ακαρπία στην ελιά.

Μείωση του κόστους παραγωγής που έχει εκτιναχθεί με αποτέλεσμα να είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από τον χειμώνα. Να δρομολογηθεί εδώ και τώρα το πετρέλαιο σε τιμή1 ευρώ στην αντλία όπως κέρδισαν τα μπλόκα μας και όχι από τον Νοέμβριο.

Να καλυφθεί στο 100% η αύξηση της τιμής στα λιπάσματα εξαιτίας του πολέμου.

Επιτέλους να χτυπηθούν τα καρτέλ και η αισχροκέρδεια απέναντι σε παραγωγούς και καταναλωτές με τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.

Για όλους αυτούς τους λόγους δεν περισσεύει κανείς στον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε. Μαζική αγωνιστική απάντηση την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30μμ στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας συνεχίζοντας τον ηρωικό αγώνα μας στα μπλόκα.

Προσυγκεντρώσεις: ΤΥΡΝΑΒΟΣ 7μμ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 7.30μμ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 7.30μμ, Φυλακές 7.30μμ ΑΓΙΑ 7.30μμ

Εμείς δε σκύβουμε το κεφάλι – συνεχίζουμε ως την ικανοποίηση των αιτημάτων μας!

ΜΑΖΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΔΥΝΑΤΗ ΕΟΑΣΝΛ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

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