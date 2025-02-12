«Το ΝΑΤΟ είναι πάντα μια συμμαχία αξιών και όλες οι νατοϊκές ασκήσεις σχεδιάζονται με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των χωρών μελών. Άλλος τρόπος και άλλη προσέγγιση δεν υπάρχει και δε συγχωρείται», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στέλνοντας ένα δεύτερο αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία.

Ακόμη, προσερχόμενος στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα συνεδριάζει η Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι στην Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας θα προεδρεύσει ο Άγγλος Υπουργός Άμυνας, Τζον Χιλ και όχι ο Αμερικανός ομόλογός του.

Ο Ν. Δένδιας σημείωσε, τέλος, ότι στο σημερινό και αυριανό Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ θα παρίσταται ο νέος Αμερικανός Υπουργός, Πιτ Χέγκσεθ. «Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις του» και «έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις θέσεις της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ στο θέμα της Ουκρανίας», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

