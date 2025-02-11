Στο 6ο Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία με θέμα «Ο ρόλος της Ελλάδας στη διαμόρφωση της αμυντικής πολιτικής σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο». Ο Έλληνας υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι «μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ο κόσμος πέρασε από μια διπολική σε μια πολυπολική τάξη πραγμάτων», ωστόσο, «η αισιόδοξη προοπτική δεν υλοποιήθηκε». Αναγνώρισε ότι υπήρξε «λάθος εκτίμηση πως η Ρωσία θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας», με αποτέλεσμα «να συνειδητοποιούμε τώρα ότι ο κόσμος που νομίζαμε πως υπάρχει, έχει εξαφανιστεί».

Αναλύοντας τη νέα πραγματικότητα, ο κ. Δένδιας ανέδειξε τις αυξανόμενες προκλήσεις που «δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μεμονωμένα κράτη», επισημαίνοντας την ανάγκη για «κοινή δράση στον δυτικό κόσμο». Έθεσε το ερώτημα «τι εννοούμε με το ‘εμείς’; Ποιοι είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην προσπάθεια σταθεροποίησης του κόσμου;», παρουσιάζοντας δύο συγκριτικά παραδείγματα.

Χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία, ο ΥΠΕΘΑ περιέγραψε τη γειτονική χώρα ως ένα κράτος που δεν αισθάνεται ότι πρέπει να τηρεί το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Συνεχίζοντας, υπενθύμισε ότι είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, διατηρώντας στενές σχέσεις μαζί της. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για μια περιστασιακή πολιτική, αλλά μια πολιτική κατεύθυνση που έχει συνέχεια.

«Από την άλλη», μίλησε για μια χώρα που «στηρίζει τους διεθνείς νόμους, είναι μια σύγχρονη δημοκρατία, μέλος της ΕΕ, υπερασπίζεται τις δημοκρατικές αξίες, πολέμησε στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους στη σωστή πλευρά, υποστηρίζει την Ουκρανία, αλλά και τις βαλκανικές χώρες στην ένταξή τους στην ΕΕ». «Είναι μια χώρα με πλούσια δημοκρατική κληρονομιά που ενέπνευσε τους ιδρυτές των ΗΠΑ», τόνισε.

Ο κ. Δένδιας παρουσίασε μια σειρά πρωτοβουλιών της Ελλάδας στον τομέα της άμυνας και της περιφερειακής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα έχει καθαρή στάση: σεβασμός των διεθνών κανόνων και του απαραβίαστου της εδαφικής ακεραιότητας». Παράλληλα, έκανε αναφορά στις πολυμερείς συνεργασίες της χώρας με κράτη της περιοχής αλλά και πέρα από αυτήν, δίνοντας έμφαση στις αμυντικές συμφωνίες με ΗΠΑ, Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Ιταλία και Αίγυπτο, καθώς και στην εμβάθυνση των σχέσεων με την Ινδία.

Υπογράμμισε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και τη συμβολή της στην ασφάλεια των γειτονικών της κρατών, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα». Μνημόνευσε ακόμα τις δύο ναυτικές αποστολές, στη Λιβύη και την Ερυθρά Θάλασσα.

Υπενθύμισε την εκλογή της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ εξέφρασε την ανάγκη για «ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού πλαισίου», ασκώντας κριτική στη στάση της ΕΕ, την οποία χαρακτήρισε «σχιζοφρενική», καθώς «ζητά από τα κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει δημοσιονομικά τη δυνατότητα υλοποίησής τους».

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας παρουσίασε το νέο αμυντικό οικοσύστημα της χώρας, περιγράφοντας τις μεταρρυθμίσεις που «εκσυγχρονίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις» και περιλαμβάνουν:

Αναβάθμιση του ελληνικού στόλου,

Ανάπτυξη συστημάτων αντι-drone και αντιπυραυλικής άμυνας,

Αναδιοργάνωση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, τόσο για τους μόνιμους στρατιωτικούς όσο και για τους κληρωτούς.

Ειδική αναφορά έκανε στη συμμαχία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ήταν «εξαιρετική τόσο κατά την πρώτη προεδρία Τραμπ όσο και κατά τη θητεία του Μπάιντεν».

Ανέπτυξε μια εναλλακτική προσέγγιση της ελληνικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ήπιας ισχύος (soft power) της χώρας. Εξήγησε πως η Ελλάδα μπορεί «να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση των χωρών και των κοινωνιών της περιοχής», αναφέροντας ως παράδειγμα:

Τις ορθόδοξες κοινότητες των Βαλκανίων και τον ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή,

Τη γεωπολιτική της Αιγύπτου,

Το ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Πολυεπίπεδες Συνεργασίες της Ελλάδας σε μια Ασταθή Περιοχή

Ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε συνοπτικά τον ρόλο που διαδραματίσει η αμυντική πολιτική της Ελλάδας σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που δοκιμάζεται από αστάθεια, προβλήματα και συγκρούσεις.

«Σε όλες αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα απαντά με πολύ ξεκάθαρη θέση σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και ταυτόχρονα προστατεύοντας τη δική της κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα της. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το περίπλοκο και ασταθές περιβάλλον, έχουμε δημιουργήσει πολυεπίπεδες συνεργασίες με χώρες της περιοχής μας».

Περιγράφοντας την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, ο Νίκος Δένδιας στάθηκε στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Κύπρος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, η Αρμενία, η Ινδία, το Μπαχρέιν, καθώς και με όλα τα κράτη της ΕΕ και των Βαλκανίων. Επίσης, έκανε αναφορά και στις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με αφρικανικές χώρες, όπως η Σενεγάλη, η Αγκόλα, η Γκαμπόν, και η Ρουάντα.

«Όλες αυτές οι συνεργασίες έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Επιδιώκουν ενεργά και προωθούν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Έχουμε υπογράψει περισσότερες από 350 συμφωνίες τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα αναφέρω ενδεικτικά τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τα ΗΑΕ, τη στρατηγική συμφωνία με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, τη συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και την Αίγυπτο», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Συνεχίζοντας, ο υπουργός 'Αμυνας αναφέρθηκε και στην εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων με την Ινδία, υπενθυμίζοντας ότι μόλις πρόσφατα η ινδική Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε σε κοινές ασκήσεις με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Επίσης, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έγινε μέλος στη Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών και ότι η χώρα μας έχει ενεργή συμβολή στο ΝΑΤΟ και σε όλες τις Αμυντικές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως εξήγησε, «συμβάλλουμε στην ασφάλεια της γειτονιάς μας και επιτηρούμε τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας, της Βουλγαρίας και του Μαυροβουνίου. Υποστηρίζουμε το Κόσοβο και έχουμε παρουσία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το Ναυτικό μας παραδίδει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Η Πολεμική μας Αεροπορία παραδίδει βοήθεια στον Λίβανο. Παρέχουμε ενεργειακούς διαδρόμους προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».

Περιγράφοντας την ενεργητική και εξωστρεφή πολιτική της Ελλάδας ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις δύο ναυτικές επιχειρήσεις που διέξαγει η ΕΕ στα βόρεια της Λιβύης και στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες, όπως υπενθύμισε, έχουν ελληνικά ονόματα γιατί αποτελούσαν μια πρωτοβουλία που είχε προταθεί από την Αθήνα.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το αμερικανικό ακροατήριο και τους αξιωματούχους της νέας αμερικανικής κυβέρνησης που καλούνται να υλοποιήσουν το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» παρουσίασε η υπενθύμιση του Νίκου Δένδια ότι η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση του αμερικανικού υγροποιημένου στην Ευρώπη φυσικού αερίου μέσω των ενεργειακών μονάδων της.

Επίσης, εξίσου ενδιαφέρον για το αμερικανικό ακροατήριο είχε η αναφορά ότι η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που επενδύει περισσότερο από το 3,5% του ΑΕΠ της στην άμυνα, εκ του οποίου το 45% δαπανάται για την απόκτηση εξοπλισμών.

ΑΚομη, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε διεξοδικά στο πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

«Τα αμυντικά συστήματα μας, που ήδη γνωρίζετε, είναι στενά συνδεδεμένα με τα συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε μέρος του προγράμματος των F-35. Είμαστε μέρος του προγράμματος για την παραγωγή των νέων αμερικανικών φρεγατών Constellation που πρόκειται να τις κατασκευάσουμε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης, αποκτάμε περισσότερα από 40 ελικόπτερα Black Hawk. Μοιραζόμαστε, λοιπόν, πολλά με τις αμυντικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών».

Συμπερασματικά, τόνισε ότι «οι Έλληνες, με τις σωστές πολιτικές, διαμορφώνουν ισχυρές αμυντικές δυνατότητες και αξιοποιούν την ήπια ισχύ τους για να λειτουργούν ως γέφυρα σταθερότητας και αντίληψης των πραγμάτων».

Κλείνοντας την ομιλία του, επισήμανε πως «οι ΗΠΑ, έχοντας αυτή την εικόνα, είναι πλέον σε θέση να επιλέξουν με ποιους συμμάχους θα πορευτούν για τη σταθερότητα του κόσμου».

