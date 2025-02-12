Με μία ανάρτηση στα ελληνικά στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, συγχαίρει τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, για την εκλογή του.

«Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα άριστη συνεργασία μας από τη θέση του προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Προσβλέπω στη συνέχιση αυτής μέσα από το νέο σας ρόλο», αναφέρει η κ. Μέτσολα.

Η ανάρτηση συνοδεύεται και από μία κοινή φωτογραφία τους, από παλιότερη συνάντησή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

