«Φέρνουμε το κράτος στα κινητά των πολιτών. Σχέδιό μας εξάλλου είναι ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό με λιγότερη γραφειοκρατία, ακόμα και ψηφιακή. Γι' αυτό, συνεχώς αναζητούμε ευκαιρίες για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα μέσω της τεχνολογίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης και επιχείρηση θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες γρήγορα και εύκολα», υπογράμμισε -εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό- ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο World Governments Summit 2025 στο Ντουμπάι. Το θέμα της φετινής Συνόδου, η οποία συγκεντρώνει πολιτικούς, αξιωματούχους διεθνών οργανισμών και επιστήμονες από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν ζητήματα διακυβέρνησης και καινοτομίας, είναι «Shaping Future Governments».

Στο περιθώριο της Συνόδου ο κ. Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον υφυπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Omar Sultan Al Olama, όπου συμφωνήθηκε η θέσπιση ομάδας εργασίας για την ψηφιακή διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της υλοποίησης των δύο Μνημονίων Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Η ομάδα εργασίας θα εξετάσει τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διάστημα, η υγεία, η πολιτική προστασία, η ψηφιοποίηση του κράτους, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Επίσης, ο υπουργός των ΗΑΕ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα ψηφιακά εργαλεία parco.gov.gr και Kids Wallet, προτείνοντας να παρουσιαστούν ως εμβληματικές πρωτοβουλίες στη Σύνοδο Κορυφής του 2026, ώστε να πεισθούν περισσότερες κυβερνήσεις να τα υιοθετήσουν.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά την τοποθέτησή του στο World Governments Summit 2025 έφερε ως παραδείγματα περιορισμού της γραφειοκρατίας, το gov.gr, τα έγγραφα του Gov.gr Wallet, την ψηφιακή ταυτοποίηση των εισιτηρίων των αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, καθώς και τη δυνατότητα Consent μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού. «Μία από τις μεταρρυθμίσεις, που εφαρμόσαμε πιο πρόσφατα είναι η ψηφιακή συγκατάθεση Consent. Δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να εγκρίνουν την άντληση και τη διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων μέσω του Gov.gr Wallet. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που μειώνει ακόμα και την ψηφιακή γραφειοκρατία καθώς διακινούνται δεδομένα και όχι έγγραφα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Συνεχίζοντας, ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε: «Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, ζητούμενο είναι να διαγράφουμε στρώσεις γραφειοκρατίας, όπου αυτό είναι εφικτό, αντί να ψηφιοποιούμε οριζόντια διοικητικές διαδικασίες και έγγραφα. Οι δημόσιες βάσεις δεδομένων περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ένας οργανισμός ουσιαστικά θέλει τα δεδομένα που περιέχει ένα πιστοποιητικό, όχι το ίδιο το πιστοποιητικό, όταν το ζητάει από τους πολίτες. Σε αυτή την κατεύθυνση, συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Εσωτερικών για να καταργήσουμε την ανάγκη προσκόμισης δημοφιλών πιστοποιητικών, όπως τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση των δεδομένων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. «Το "πετρέλαιο του μέλλοντος" είναι τα δεδομένα. O όγκος των δεδομένων που συλλέγονται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστιος και είναι προφανές ότι τα κράτη που έχουν πρόσβαση σε εκτεταμένα σύνολα δεδομένων από διάφορες πηγές μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αξιοποίησή τους. Το επόμενο διάστημα θα βγει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των δεδομένων στον δημόσιο τομέα με στόχο τη διασφάλιση της αξιοποίησης των δεδομένων για σκοπούς πέραν της αρχικής τους χρήσης, με τήρηση των κανόνων προστασίας δεδομένων, ενώ θα προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις».

«Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για την ΤΝ, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την αποθήκευση και την προστασία τους. Πριν επισκεφθούμε το Ντουμπάι, συνόδευσα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Παρίσι στη Σύνοδο Κορυφής για την ΤΝ. Το ενδιαφέρον από την πλευρά μας επικεντρώθηκε στο ελληνικό "εργοστάσιο" ΤΝ, τον "ΦΑΡΟ", ένα από τα πρώτα επτά "σχήματα" που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναπτυχθεί με πυρήνα τον "Δαίδαλο", έναν από τους μεγαλύτερους υπερυπολογιστές στον κόσμο, τοποθετώντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και μεταξύ των πρωτοπόρων στην υπεύθυνη χρήση της ΤΝ. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση της ΤΝ για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών και τη δημιουργία λύσεων σε κρίσιμους τομείς. Μέσω στρατηγικών επενδύσεων και στοχευμένων πολιτικών, η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο ΤΝ και τεχνολογίας στην Ευρώπη, προσελκύοντας νέες επενδύσεις, υποστηρίζοντας την ερευνητική κοινότητα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους τους τομείς», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα τις πρωτοποριακές λύσεις για την περικοπή της γραφειοκρατίας μαζί με τον υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας της Εσθονίας, Erkki Keldo, τον συνιδρυτή και εκτελεστικό διευθυντή της «Dark Matter Labs», Indy Johar, ενώ τη συζήτηση συντόνιζε η δημοσιογράφος, Jane Witherspoon.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

