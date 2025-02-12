Π. Μαρινάκης για Κ. Τασούλα: Κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα

Κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα εύχεται στο νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωσταντίνο Τασούλα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και τονίζει ότι «σε μια εποχή προκλήσεων και αβεβαιότητας, το ήθος, το κύρος, η καλλιέργεια και η μακρά πολιτική εμπειρία του κ. Τασούλα, αποτελούν εχέγγυα για μια άμεμπτη θητεία ως ρυθμιστή του Πολιτεύματος και ύπατου Πολιτειακού παράγοντα».
Αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρει στην ανάρτηση του στο Facebook:
«Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Σε μια εποχή προκλήσεων και αβεβαιότητας, το ήθος, το κύρος, η καλλιέργεια και η μακρά πολιτική εμπειρία του κ. Τασούλα, αποτελούν εχέγγυα για μια άμεμπτη θητεία ως ρυθμιστή του Πολιτεύματος και ύπατου Πολιτειακού παράγοντα.
Η παρουσία του συμβολίζει στην πράξη την πεμπτουσία της θέσης που καλείται να υπηρετήσει: Ενότητα, ομοψυχία, σεβασμό στους θεσμούς και μάλιστα σε μια περίοδο που η τοξικότητα επιχειρεί να επανέλθει με όλους τους τρόπους.
Του εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του, κατά την άσκηση των οποίων θα διαλύσει κάθε μικρόψυχη ή μικροκομματικού υπολογισμού αμφιβολία για το ορθόν της επιλογής στο πρόσωπό του».
