Του Στέλιου Κάνδια - Αποστολή στους Δελφούς

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή, και χρειάζεται τους καλύτερους στις ένοπλες δυνάμεις, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η κυβέρνηση μπορεί και οφείλει να πείσει τους πολίτες για το μεταρρυθμιστικό της σχέδιο, προειδοποιώντας ότι δεν εκβιάζονται, ενώ αναφέρθηκε και στην πολιτική δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, στη σκιά των αντιδράσεων στη Νέα Δημοκρατία για τις αυξήσεις μόνο στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι αυξήσεις έγιναν από περικοπές, εξορθολογισμούς του προηγούμενου 1,5 χρόνου, και ότι «δεν πήγαμε στον πολίτη να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μόνο από το κλείσιμο στρατοπέδων εξοικονομούνται 130.416 εργατοώρες μηνιαίως. Υπάρχει έδαφος για νέο κύκλο εξοικονομήσεων στο στράτευμα, αλλά απαιτείται χρόνος τόνισε μάλιστα.

Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή, δεν κινδυνολογώ, στην άμυνα χρειαζόμαστε τους καλύτερους», και χρειάζεται καλός μισθός για να προσεγγίσεις τους καλύτερους με τη δημιουργία παράλληλα καλύτερων συνθηκών. Δημιουργούμε τη δυνατότητα διδακτορικών και έρευνας στις στρατιωτικές σχολές. Η δωρεάν κατοικία για τις μετακινήσεις αξιωματικών είναι υποχρέωση της πατρίδας. Φτιάχνουμε 1.000 διαμερίσματα κάθε χρόνο από εσωτερικές εξοικονομήσεις. Υπάρχει νομοθέτημα κατατεθημένο στη Βουλή για την υγεία στον στρατό. Χρειαζόμαστε κέντρο αποκατάστασης, ειδικές δομές στήριξης των παιδιών.

Αμυντικό δόγμα 20ετίας

Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Δένδιας, ποτέ στην ιστορία της δεν είχε μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό δαπανών. Αυτό κάνουμε τώρα, με στόχο και αντίληψη για επαρκείς δυνάμεις αποτροπής. Στόχος της κυβέρνησης είναι και η ανάπτυξη της καινοτομίας μέσω των αμυντικών δαπανών.

Όπως τόνισε, παλιότερα τη στερεά την προστάτευε ο στρατός, τη θάλασσα ο στόλος τον αέρα η αεροπορία κι αυτό ήταν αρκετό… Δημιουργούμε πλέον την «Ασπίδα του Αχιλλέα» για να ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα. Έχει 5 επίπεδα άμυνας. Αντιμετώπιση αεροπλάνων, πυραύλων, πλοίων, drones και υποθαλάσσιων απειλών μαζί με τις σύγχρονες φρεγάτες και αεροσκάφη μας. «Η Ελλάδα δεν είχε στην ιστορία της τέτοιες δυνατότητες» υπογράμμισε ο υπουργός.

Ο σχεδιασμός μας είναι υπερεπαρκής, με βάθος 20ετίας, για αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών όπως τα σμήνη drones σημείωσε. «Αλλάζουμε γενιά».

Μέσα στις προθέσεις μας, τόνισε ο υπουργός Άμυνας, είναι η απόκτηση 4ης φρεγάτας. Οι 3 Belharra είναι οι καλύτερες φρεγάτες στον πλανήτη, δεν υπερβάλλω, σημείωσε. Αλλά για την 4η εξήγησε ο υπουργός, γίνονται συζητήσεις για το οικονομικό με τη Γαλλία και συζητείται γραμμή συμπαραγωγής. «Όχι απλώς μικρό ποσοστό δήθεν παρουσίας» ξεκαθάρισε.

Δήλωσε επίσης ότι συζητείται η πιθανότατα απόκτησης και δύο ιταλικών μεταχειρισμένων φρεγατών κλάσης Bergamini.

Σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο μπορεί να πάει σε ελληνικές επιχειρήσεις συν 280 εκατ. για τις σύγχρονου τύπου εξαρτύσεις των στρατιωτών, επισήμανε δε ο Νίκος Δένδιας.

«Δεν εκβιάζεται το εκλογικό σώμα»

Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάζουμε τις δημοσκοπήσεις, εικονίζουν μια φωτογραφία του χθες σημείωσε ο υπουργός. Παραδέχθηκε πάντως ότι «ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος αμφισβητεί ότι είμαστε αποτελεσματικοί, και χρειάζεται καθαρή ατζέντα μεταρρύθμισης που θα εξηγήσουμε στην κοινωνία για να συμπαραταχθεί μαζί μας». Δεν πρέπει να μπούμε στη λογική του μονόδρομου, θα ήταν τεράστιο λάθος, δεν εκβιάζεται το εκλογικό σώμα προειδοποίησε, επικαλούμενος τα γεγονότα του 2015 με το δημοψήφισμα.

Δασμοί

Για το ζήτημα των δασμών που επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «τους τελευταίους μήνες έχω πάει στις ΗΠΑ 5 φορές. Η θέση και η στάση των ΗΠΑ είναι σημαντικός παράγοντας. Υπάρχει οικονομική αντίληψη ότι οι δασμοί δεν βοηθάνε την παγκόσμια οικονομία. Οι ΗΠΑ έχουν διαφορετική στάση».

Υπάρχει συγκεντρωτισμός στην κορυφή αυτή τη στιγμή, και άλλες προτεραιότητες από την πρώτη διοίκηση Τραμπ. Αν αντιδράσουμε προσεκτικά και αυτή την κρίση θα την αφήσουμε πίσω μας συμπέρανε πάντως ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.